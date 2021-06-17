Системный оператор Эстонии Elering заключил контракт с компаниями Leonhard Weiss и Empower на реализацию проекта реконструкции ВЛ 330 кВ Тсиргулийна – Виру (Tsirguliina – Viru) стоимостью € 55,9 млн. Контракт является последним из четырех крупных контрактов, подписанных в рамках проекта синхронизации с энергосистемами Континентальной Европы.

В соответствии с контрактом на ВЛ 330 кВ Тсиргулийна – Виру протяженностью 244 км будет заменено 722 опоры. Замена опор будет проходить в рамках существующего технического коридора линии, что является наиболее оптимальным решением как с экономической точки зрения, так и с точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду. На 15 км участке, проходящем вдоль северного берега Чудского озера, в районе Алайыги, на опоры ВЛ 330 кВ Тсиргулийна – Виру будет подвешена ВЛ 110 кВ, что позволит демонтировать существующую ВЛ 110 кВ, на участке протяженностью 9 км, тем самым высвободив примерно 45 га, занимаемых техническим коридором существующей линии.

Проект реконструкции ВЛ 330 кВ Тсиргулийна – Виру реализуется при финансовой поддержке ЕС в объеме 75% от общих инвестиционных расходов. Остальная часть затрат на реконструкцию будет покрыта за счет доходов от аукционов по продаже пропускной способности трансграничных электрических связей между Эстонией и Латвией. Начало строительных работ в рамках проекта запланировано на 2023 г., а завершение – в 2025 г.

На следующем этапе Elering планирует установить три синхронных компенсатора, а также модернизировать системы мониторинга и управления национальной энергосистемой. Совокупно объем инвестиций в реализацию проектов, связанных с синхронизацией с энергосистемами Континентальной Европы, составит примерно € 300 млн.

Председатель правления Elering Таави Вескимяги отметил важность модернизации трансграничных соединений с Латвией в преддверии подключения энергосистем Эстонии и других стран Балтии к энергосистемам Континентальной Европы. Реконструкция двух существующих эстонско-латвийских соединений реализуется поэтапно с тем, чтобы одно соединение функционировало во время проведения работ на другом. Кроме того, в 2020 г. был завершен проект строительства нового трансграничного соединения напряжением 330 кВ между энергосистемами Эстонии и Латвии, в результате чего пропускная способность электрических связей между двумя странами увеличилась примерно на 600 МВт.

Официальный сайт Elering