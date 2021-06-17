 
Контракты

В Севастополе повышают безопасность железнодорожной инфраструктуры

Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта путей на перегонах Мекензиевы Горы – Пост 1531 км и Сирень – Верхнесадовая, а также на станции Верхнесадовая. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Работы на железнодорожном направлении Симферополь – Севастополь ведут в рамках плана капитальных ремонтов ФГУП «Крымская железная дорога» на 2021 год. Реализация проектов позволит значительно повысить надежность и прочность железнодорожных путей, продлить срок службы их верхнего строения и сохранить подвижной состав.

Перегон Мекензиевы Горы – Пост 1531 км – начальный участок перегона Мекензиевы Горы – Инкерман – 1 расположен в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. В ходе капитального ремонта на участке протяженностью 8,471 км заменят рельсошпальные решетки, рельсы и шпалы, вырежут и восполнят заново щебеночный балласт, в том числе на железобетонном мосту, в тоннелях, на водопропускных трубах, вблизи рамного рельса стрелочного перевода и закрестовинного блока. Также здесь выполнят регулировку контактной сети, выправку пути в плане и профиле, вынос и защиту кабелей, попадающих в зону производства работ.

Еще один ремонтируемый участок – перегон Сирень - Верхнесадовая находится в Верхнесадовском муниципальном округе Нахимовского района Севастополя и в Бахчисарайском районе Республики Крым. Проектом капитального ремонта, смету которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, на участке I главного пути протяженностью 8,8512 км заменят верхнее строение, в том числе устроят бесстыковый путь и высокопрочные изолирующие стыки. Здесь также вырежут щебеночный балласт и досыпят новый, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабели.

В ходе реализации третьего проекта, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты, аналогичные ремонтные работы проведут на самой станции Верхнесадовая, где отремонтируют участок II главного пути протяженностью 0,91905 км между двумя стрелочными переводами.

Генеральный проектировщик - ООО «ТрансПроект». Застройщик - ФГУП «Крымская железная дорога».

Фото: simferopol.in

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
17.06.2021
"Башкиравтодор" получил еще один контракт на ремонт дороги за 113 млн рублей
Ремонт дорог в Каменск-Уральском начнется в этом году 17.06.2021
Ремонт дорог в Каменск-Уральском начнется в этом году
ГК ФСК начала строительство нового дома на юге Подмосковья 17.06.2021
ГК ФСК начала строительство нового дома на юге Подмосковья
Московский метрополитен достроит сеть связи в перегонах 17.06.2021
Московский метрополитен достроит сеть связи в перегонах

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно