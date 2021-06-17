Эксперты Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта путей на перегонах Мекензиевы Горы – Пост 1531 км и Сирень – Верхнесадовая, а также на станции Верхнесадовая. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Работы на железнодорожном направлении Симферополь – Севастополь ведут в рамках плана капитальных ремонтов ФГУП «Крымская железная дорога» на 2021 год. Реализация проектов позволит значительно повысить надежность и прочность железнодорожных путей, продлить срок службы их верхнего строения и сохранить подвижной состав.

Перегон Мекензиевы Горы – Пост 1531 км – начальный участок перегона Мекензиевы Горы – Инкерман – 1 расположен в Балаклавском и Нахимовском районах Севастополя. В ходе капитального ремонта на участке протяженностью 8,471 км заменят рельсошпальные решетки, рельсы и шпалы, вырежут и восполнят заново щебеночный балласт, в том числе на железобетонном мосту, в тоннелях, на водопропускных трубах, вблизи рамного рельса стрелочного перевода и закрестовинного блока. Также здесь выполнят регулировку контактной сети, выправку пути в плане и профиле, вынос и защиту кабелей, попадающих в зону производства работ.

Еще один ремонтируемый участок – перегон Сирень - Верхнесадовая находится в Верхнесадовском муниципальном округе Нахимовского района Севастополя и в Бахчисарайском районе Республики Крым. Проектом капитального ремонта, смету которого подтвердили в Главгосэкспертизе России, на участке I главного пути протяженностью 8,8512 км заменят верхнее строение, в том числе устроят бесстыковый путь и высокопрочные изолирующие стыки. Здесь также вырежут щебеночный балласт и досыпят новый, отрегулируют контактную сеть, выправят путь в плане и профиле, вынесут и защитят кабели.

В ходе реализации третьего проекта, проверку достоверности определения сметной стоимости которого провели эксперты, аналогичные ремонтные работы проведут на самой станции Верхнесадовая, где отремонтируют участок II главного пути протяженностью 0,91905 км между двумя стрелочными переводами.

Генеральный проектировщик - ООО «ТрансПроект». Застройщик - ФГУП «Крымская железная дорога».

Фото: simferopol.in