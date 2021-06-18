В январе-мае 2021 года «Россети Юг» подключили к своим сетям в Астраханской области более 700 объектов общей мощностью свыше 17 МВт. Среди них - школа и дом культуры в Красноярском районе, детский сад в Володарском районе.

Всего в этот период филиал компании зарегистрировал свыше 2 тыс. заявок на предоставление 48,8 МВА мощности. После их рассмотрения заключено 1,6 тыс. договоров технологического присоединения на 30,1 МВА. По объему запрашиваемой мощности Астраханская область является второй среди регионов в зоне ответственности «Россети Юг». Лидером является Ростовская область: здесь потребители подали 3,4 тыс. заявок на предоставление 357,5 МВт. За пять месяцев 2021 года «Россети Юг» исполнили обязательства по 2,8 тыс. договорам техприсоединения к своим электросетям, предоставив новым потребителям почти 100 МВт мощности.

Напомним, что потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку через портал-тп.рф. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, можно воспользоваться еще одним полезным интерактивным ресурсом – сервис «День потребителя». С его помощью можно записаться на личный прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению. Такие приемы проходят еженедельно по пятницам.