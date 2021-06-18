Дольщики получат ключи от квартир ЖК «Итальянский квартал» не более чем через три года, сообщает RosTender.info.

Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Ленинградской области объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по завершению строительства шести многоквартирных домов жилого комплекса во Всеволожском районе.

ЖК "Итальянский квартал", окруженный лесным массивом, расположен в деревне Романовка в 10 км от КАД. Он состоит из двух пятиэтажных и четырех четырехэтажных домов, всего насчитывается 693 квартиры. Победителю тендера будет необходимо провести инженерно-геодезические изыскания для проектирования завершения строительства, составить схемы и ведомости дефектов и повреждений, установить аварийные участки и оценить техническое состояние строительных конструкций и инженерных сетей – отопления, вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения, электроснабжения, освещения и слаботочных систем. Согласно документации, закончить строительство планируется не позднее 22 февраля 2024 года.

Заявки на участие в тендере можно подать до 5 июля. Начальная цена контракта составляет около 111 млн рублей.

Как сообщалось в СМИ, сроки строительства срывались из-за проблем, связанных с инженерными коммуникациями, после чего строительная компания решала этот вопрос совместно с администрацией Романовского сельского поселения. На территории жилого комплекса также заявлено развитие торгово-социальной структуры, в том числе детский сад и итальянский ресторан.



