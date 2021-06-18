Национальный исследовательский университет «МЭИ» поднялся на десять позиций в «Индексе изобретательской активности российских университетов - 2021» , заняв 15-16 строчку общего рейтинга. Исследование научной и изобретательской активности российских вузов уже шестой год проводится Аналитическим центром «Эксперт».

Задача исследования — отследить динамику развития российских вузов с точки зрения умения генерировать и коммерциализировать изобретения. Рейтинг публикационной активности акцентирует внимание на научных публикациях, индекс изобретательской активности оценивает успехи университетов в патентной деятельности.

«НИУ «МЭИ» ведет широкую программу научных исследований и разработок, участвует в большом комплексе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. При этом, в отличие от ряда других технических вузов, мы ведем эти работы самостоятельно, без поддержки программы «5-100»», — заявил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. — «Результаты наших научных исследований — это итог совместных программ с нашими партерами - ведущими энергетическими и промышленными корпорациями, выбравшими НИУ «МЭИ» качестве партнера для своих научных разработок. Наш рост в рейтинге — планомерный итог такой деятельности».

Национальный исследовательский университет «МЭИ» — ведущий вуз России в области энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и информационных технологий. НИУ «МЭИ» располагает обширной материально-технической базой, включающей в себя 12 институтов, более 100 научно-исследовательских лабораторий, специализированный опытный завод, уникальную учебную ТЭЦ, крупнейшую научно-техническую библиотеку в стране, полигон возобновляемой энергии. В университете по 25 направлениям подготовки проходят обучение более 20 000 студентов. Высокое качество обучения и научной деятельности обеспечивают более 1600 преподавателей и учeных, в том числе 184 доктора и 597 кандидатов наук.

НИУ «МЭИ» в 2020 году прошел независимую экспертную оценку по Модели Совершенства EFQM (European Foundation for Quality Management) и подтвердил уровень «Признанное совершенство» (5 звезд).