 
Контракты

На улицах Магадана установят современное энергосберегающее освещение

В Магадане в течение ближайшего года будут менять уличные фонари на новые, со светодиодными светильниками, сообщает RosTender.info..
Мэрия Магадана планирует взять консольные светильники, светодиодные лампы и оборудование для автоматизированной системы управления уличным освещением (АСУНО) в лизинг на срок с 2022 по 2026 год. Городские власти объявили соответствующий тендер для нужд учреждения «Горсвет». С победителем они готовы заключить контракт на 356,2 млн рублей.

Согласно материалам тендера, светильники и оборудование АСУНО должны поставить в город в течение двух месяцев. Затем начнется замена ламп в городских фонарях, на которую подрядчику отведут еще один год.

На городских дорогах категорий «А», «Б» и «В» установят более 8 тысяч новых светодиодных светильников. Почти 3,7 тыс. из них будут обладать мощностью 90 Вт, 3,4 тыс. – мощностью 150 Вт.

По требованиям мэрии, консольные светильники должны входить в одну серию иметь одинаковый дизайн - для придания системе наружного освещения единого архитектурного облика. Для парков и скверов предназначены 377 фонарей особого дизайна в виде торшеров.
Заявки на участие в тендере мэрия принимает до 5 июля, победителя назовут 8 июля.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Присоединение к электроснабжению ОЭЗ 18.06.2021
Присоединение к электроснабжению ОЭЗ "Алга" оценили в 165 млн рублей
Заключен контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербур... 18.06.2021
Заключен контракт на строительство примыкания улицы Сарицкой к Петербургскому шоссе в Санкт-Петербур...
Долгострой ЖК 18.06.2021
Долгострой ЖК "Итальянский квартал" во Всеволожском районе планируется сдать до 2024 года
На подъезде к Телецкому озеру отремонтируют участок Чуйского тракта 18.06.2021
На подъезде к Телецкому озеру отремонтируют участок Чуйского тракта
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Сейчас в эфире! RusCable.Ru на связи!
+