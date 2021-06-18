В Магадане в течение ближайшего года будут менять уличные фонари на новые, со светодиодными светильниками, сообщает RosTender.info..

Мэрия Магадана планирует взять консольные светильники, светодиодные лампы и оборудование для автоматизированной системы управления уличным освещением (АСУНО) в лизинг на срок с 2022 по 2026 год. Городские власти объявили соответствующий тендер для нужд учреждения «Горсвет». С победителем они готовы заключить контракт на 356,2 млн рублей.

Согласно материалам тендера, светильники и оборудование АСУНО должны поставить в город в течение двух месяцев. Затем начнется замена ламп в городских фонарях, на которую подрядчику отведут еще один год.

На городских дорогах категорий «А», «Б» и «В» установят более 8 тысяч новых светодиодных светильников. Почти 3,7 тыс. из них будут обладать мощностью 90 Вт, 3,4 тыс. – мощностью 150 Вт.

По требованиям мэрии, консольные светильники должны входить в одну серию иметь одинаковый дизайн - для придания системе наружного освещения единого архитектурного облика. Для парков и скверов предназначены 377 фонарей особого дизайна в виде торшеров.

Заявки на участие в тендере мэрия принимает до 5 июля, победителя назовут 8 июля.

