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В Кирове обсудили повышение эффективности работы учебных центров "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

В Кирове обсудили повышение эффективности работы учебных центров Россети Центр и Россети Центр и Приволжье

18 июня 2021, 16:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Центр

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По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского на базе крупнейшего корпоративного учебного центра в зоне ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершился семинар-совещание для директоров образовательных учреждений. Под председательством заместителя генерального директора Обществ по организационным вопросам Александра Егорычева были подведены итоги первого квартала работы организаций и обозначены ключевые приоритеты до конца 2021 года.   

Как отметили в ходе совещания, наилучшие результаты по числу обученных продемонстрировали Ивановский, Кировский, Тверской и Тульский учебные центры. В общей сложности в 1 квартале в 10 образовательных организациях прошли профессиональную подготовку и переподготовку свыше 9500 человек, что выше плановых показателей на 25%.

В числе приоритетных задач для руководства Центров является дальнейшее наращивание количества учебных программ, модернизация материальной базы с уклоном на практические занятия, развитие дистанционных образовательных технологий.

«Технологическая база и высокопрофессиональный педагогический состав корпоративных учебных центров  позволяют готовить квалифицированные кадры, которые отвечают всем задачам, стоящим перед филиалами наших энергокомпаний. При этом есть потенциал для дальнейшего повышения качества образовательных услуг и интенсивности учебного процесса», - отметил заместитель генерального директора по организационным вопросам «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Александр Егорычев.

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Источник: Россети Центр

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