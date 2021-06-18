По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского на базе крупнейшего корпоративного учебного центра в зоне ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» завершился семинар-совещание для директоров образовательных учреждений. Под председательством заместителя генерального директора Обществ по организационным вопросам Александра Егорычева были подведены итоги первого квартала работы организаций и обозначены ключевые приоритеты до конца 2021 года.

Как отметили в ходе совещания, наилучшие результаты по числу обученных продемонстрировали Ивановский, Кировский, Тверской и Тульский учебные центры. В общей сложности в 1 квартале в 10 образовательных организациях прошли профессиональную подготовку и переподготовку свыше 9500 человек, что выше плановых показателей на 25%.

В числе приоритетных задач для руководства Центров является дальнейшее наращивание количества учебных программ, модернизация материальной базы с уклоном на практические занятия, развитие дистанционных образовательных технологий.