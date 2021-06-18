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"ESG-скачок": российский бизнес представил на ПМЭФ новый экологичный дресс-код

ESG-скачок: российский бизнес представил на ПМЭФ новый экологичный дресс-код

18 июня 2021, 14:45
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ПМЭФ-2021
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Коммерсантъ

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Открывшийся в Санкт-Петербурге международный экономический форум (ПМЭФ) в 2021 году выглядит принципиально иначе, чем два года назад, когда ПМЭФ последний раз проводился в очной форме. Форма вернулась, но основной темой дискуссий и для государства, и для бизнеса стал предстоящий выход экономики из пандемии в мир новых корпоративных международных правил ESG, в которых компании должны быть демонстративно экологичными, социально ответственными и этично управляемыми. Экономика РФ входит в эту реальность быстрее других, с прекрасными бюджетными показателями, повышенной инфляцией, внутриэкономическим оживлением — и с надеждами на выход сквозь смену мировой повестки из постепенно складывающейся замкнутости на себя.

Главный годовой экономический форум фонда «Росконгресс», ПМЭФ, официально открылся в Санкт-Петербурге 3 июня, хотя его деловая программа началась еще 2 июня (мероприятия продлятся до 5 июня). Традиционно первый официальный день начался с макроэкономических и правительственных дискуссий и подписания пакета крупных инвестсоглашений. Во второй день президент Владимир Путин (форум, напомним, имеет статус «президентского», и хотя на нем работают представители Белого дома, председатель правительства в нем не участвует — Михаил Мишустин в четверг улетел в рабочую поездку в Поволжье), 3 июня присутствовавший на подписаниях по видеосвязи, выступит на пленарном заседании.

Между тем два года изменили повестку ПМЭФ чрезвычайно сильно.

Дело не в коронавирусе: президентские выборы в США в начале 2021 года привели к тому, что основная повестка для власти и бизнеса в Соединенных Штатах, Великобритании и ЕС стала единой и, видимо, консенсусной для всего мира: ее (по крайней мере отчасти) поддерживают все страны ОЭСР. В первом приближении это «борьба с климатическими изменениями», но на деле процесс, видимо, шире — в корпоративном мире он описывается аббревиатурой ESG (environment, social, governance — окружающая среда, социальная ответственность, корпоративное управление).

Уже на одном из первых круглых столов ПМЭФ первый зампред Банка России Ксения Юдаева констатировала: стандарт ESG будет интегрирован в ближайшем будущем в стандарты МСФО и для компаний, работающих на международном рынке, будет обязательным.

Вся остальная повестка ПМЭФ в 2021 году демонстрирует, что и в правительстве, и в крупных российских компаниях это отлично известно, к этому готовятся, видя в этом не только риски, но и возможности. Поэтому «скачок к ESG» на ПМЭФ явно рассматривается всеми как способ выйти из складывавшейся с 2014 года (и не только по санкционным причинам) тенденции к замкнутости экономики РФ на саму себя. Двухлетняя информационная пауза породила необычный и для запомнивших последнюю остановку немного комичный эффект: из карантина и правительство РФ (за это время успевшее смениться), и региональные власти, и российские компании вернулись с радикально новым контентом и новым имиджем — тема «промышленной мощи» России, использовавшаяся на ПМЭФ последние годы и дополняемая быстрой цифровизацией, теперь полноценно дополняется ESG-повесткой, о которой значительная часть участников форума явно узнала лишь месяцы назад.

Министр финансов Антон Силуанов, комментировавший 3 июня будущие возможные изменения в налоговой политике, сообщил: одним из главных вызовов для нее является риск невосстановления мирового спроса на нефть из-за тренда на общее «озеленение» мировой экономики.

Минфин не отказывается в принципе от идеи «замораживания налогов» до 2024 года, хотя это сильно сужает его возможности, но структурные изменения могут быть очень быстрыми, дал понять господин Силуанов, и «донастраивать» налоговую систему, возможно, придется.

Единственное, что Минфин не готов в ней менять,— НДФЛ (к слову, министр финансов оценил допвыплаты повышенного до 15% НДФЛ для высоких доходов физлиц — они в 2021 году, возможно, составят 100 млрд руб., хотя ранее Минфин ожидал их в размере около 60 млрд руб.). В силу всеобщего «озеленения» добывающему сектору нужно реагировать быстрее, и Минфин рассматривает налоговую политику как инструмент поддержки и стимулирования структурных сдвигов, хотя и из выступления Антона Силуанова, и из дискуссии утром 3 июня на ПМЭФ с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, помощника президента Максима Орешкина, главы Минэкономики Максима Решетникова и руководителя МВФ Кристалины Георгиевой было очевидно: власти в РФ относятся к очень быстрому движению мировой экономики к ESG-принципам в том числе как к источнику рисков.

Сама по себе российская экономика по-прежнему восстанавливается от экономических последствий пандемии быстрее, чем мир в среднем, и в лучшем состоянии. Так, глава Минфина объявил, что, возможно, дефицит бюджета в 2021 году составит не прогнозные 2,4%, а 1%, то есть досрочно вернется к сбалансированности. И Минфин, и ЦБ при этом настаивают на том, что выход должен сопровождаться быстрой «нормализацией» бюджетной и денежно-кредитной политики, то есть отказом от действующей сверхмягкой. Банк России, объявила Ксения Юдаева, с большой вероятностью поднимет 11 июня ключевую ставку на 0,25–0,5 процентного пункта, вероятность ее сохранения невелика. Эльвира Набиуллина, в свою очередь, подробно рассказывала о формировании долгосрочных проинфляционных трендов в экономике — ЦБ намерен гасить их энергично. Происходящее с инфляцией, по общему консенсусу, симптомы определенного перегрева,

Между тем помимо относительно высокой инфляции, которая сама по себе маркирует определенное оживление в экономике России, на ПМЭФ в 2021 году уже в первый день продемонстрированы симптомы значимого улучшения ситуации с инвестициями: даже региональные проекты значимо крупнее, чем ранее.

Какими бы ни были инвестпроекты следующих лет, первый день ПМЭФ показал: без по крайней мере деклараций соблюдения EGS-конвенций они обходиться уже не могут.

Экспортерам же приходится действовать быстрее и технологичнее. Так, глава «Интерроса» Сергей Батехин на ПМЭФ объявил о возможности токенизации (через швейцарскую блокчейн-платформу Atomyze) ESG-продукции «Норникеля». Сама же компания анонсировала производство в 2021 году первых двух партий (10 тыс. тонн) «безуглеродного» никеля, соответствующего стандартам ESG,— они могут быть востребованы заинтересованными в этом производителями, такими как Tesla и Apple. Одновременно компания объявила о вложениях около 10 млрд руб. в семь медцентров в регионах присутствия — это также часть ESG-повестки.

На ПМЭФ в 2021 году десятки проектов схожей направленности, а без деклараций экологичности в первую очередь не обходится, видимо, вообще ни один проект, соглашение или круглый стол: новые принципы явно вытесняют старые акценты «развития регионов», «социальности», «инновационности» и «цифровизации».

В целом ESG-акценты ПМЭФ объясняются в том числе и определенными, хотя пока и абстрактными, надеждами бизнеса РФ на то, что быстрое принятие им зеленой повестки позволит вновь включиться в процесс глобализации, приостановившийся в последние годы.

Полный текст материала на www.kommersant.ru.

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Источник: Коммерсантъ

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