ГУП РК "Крымэнерго" продолжает устранять последствия непогоды

Энергетики ГУП РК «Крымэнерго» продолжают борьбу с последствиями стихии. Аварийно-восстановительные работы ведутся круглосуточно и будут продолжены до полного устранения технологических нарушений в сетях.

В ГУП РК «Крымэнерго» действует режим повышенной готовности в связи с комплексом опасных гидрометеорологических явлений: на предприятии предприняты меры для оперативного устранения возникающих повреждений в сетях, подготовлен персонал и техника, увеличено количество дополнительных оперативно-выездных бригад.

Самая сложная ситуация наблюдается в Керчи и в Большой Ялте. Со вчерашнего дня в Керчи круглосуточно работают дополнительные бригады энергетиков, энергоснабжение социально значимых объектов находится под контролем. 17 июня специалисты ГУП РК «Крымэнерго» в оперативном режиме осуществили перемещение дополнительных резервных источников электроснабжения (РИСЭ) в город Керчь. Однако из-за того, что часть энергообъектов подтоплена, по состоянию на 11:00 18 июня остаются обесточенными 15 ТП, без электроснабжения - 980 абонентов.

В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня обесточено 80 ТП и 2 линии электропередачи 6-10 кВ, всего без электроснабжения – около 2700 потребителей.

В настоящий момент в устранении повреждений задействованы 83 бригады энергетиков, привлечены 93 единицы специальной техники, из них в г. Керчи работает 21 бригада и 24 спецмеханизма.

Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» продолжают трудиться в круглосуточном режиме, стараясь оперативно устранять последствия нестабильной погоды, и прилагают максимум усилий для ликвидации технологических нарушений в сетях в кратчайшие сроки.