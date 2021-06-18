Корпорация развития Башкирии объявила конкурс на присоединение энергопринимающих устройств для своих нужд. В документах на сайте госзакупок уточняется, что речь идет об особой экономической зоне «Алга».

Начальная стоимость контракта – 164,74 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен проложить в общей сложности 20,3 км кабелей, построить 4 однотрансформаторных подстанции, 2 пункта секционирования и установить 12 приборов учета.

Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объектов ОЭЗ «Алга» по Индустриальному шоссе в Ишимбае. Выбор оборудования и материалов необходимо согласовать на стадии проектирования с ПО «Ишимбайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго». Работы планируют выполнить за два года.

АО «Корпорация развития РБ» основано в 2011 году. Уставный капитал организации в 2018 году увеличен до 438,2 млн рублей. Учредитель компании – АО «Региональный фонд» (конечный бенефициар – правительство Башкирии).

Напомним, строительство инфраструктуры на площадке № 3 ОЭЗ «Алга» на территории Ишимбайского и Стерлитамакского районов подешевело на четверть. Победитель конкурса, пермская компания «Инжиниринг, строительство и проектирование», выполнит работы за 51,17 млн рублей.