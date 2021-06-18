С начала 2021 года специалисты Тихорецкого филиала «Россети Кубань» обеспечили технологическое присоединение к электрическим сетям компании 332 бытовым потребителям и юридическим лицам на территории Тихорецкого, Павловского, Крыловского, Белоглинского и Новопокровского Краснодарского края. Общий объем присоединенной мощности составил 5 МВт.

В числе наиболее крупных и значимых объектов - консервный завод в станице Павловской ООО «Техада», МБОУ СОШ № 39 в станице Юго-Северо-Тихорецкого района, амбулатории врачей общей практики в Крыловском и Тихорецком районах, точки для доступа в интернет по средствам беспроводной сети компании «Ростелеком» в Павловском, Крыловском и Тихорецком районах, базы сотовой связи ПАО «МТС», а также объекты АПК.

Большинство подключенных абонентов - это физические лица, которые представляют собой представители малого бизнеса, организации и предприятия, мощность энергопринимающих устройств не превышает 15 кВт. Всего с начала 2021 года в Тихорецкие электрические сети было подано 492 заявки на техприсоединение к электросетям «Россети Кубань».

В связи с распространением распространения коронавирусной инфекции большинством клиентских центров компании «Россети Кубань» продолжают работу в онлайн-формате. Информацию о процедуре присоединения к электросетям можно получить на сайте компании «Россети Кубань» в разделе «Технологическое присоединение». Также заявка на технологическое присоединение можно подать в электронном виде при помощи Единого портала электросетевых услуг Портал-ТП.рф .

По вопросам, с электроснабжением, услугами и дополнительными услугами можно обращаться к специалистам горячей линии, которые работают в круглосуточном режиме по телефону 8-800-220-02-20 (звонки по России - бесплатные услуги).