Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил исследование, посвященное производственным активам Северо-Западного федерального округа (СЗФО), выпустив рейтинг «300 крупнейших» компаний региона.



Всего в рейтинге оказались 8 предприятий Псковской области различных отраслей: сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, деревообработка и ЦБП. В категорию «машиностроение» вошли всего три предприятия области, в числе которых великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО»



Согласно результатам исследования, ЗАО «ЗЭТО» заняло 160-ю строчку рейтинга ТОП-300.



Метод ранжирования рейтинга основан на объеме чистой выручки в 2020 году. Выручка по-прежнему остается драйвером экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.



Предприятия, попавшие в этот рейтинг считаются крупнейшими компаниями СЗФО.



Отметим, Медиахолдинг «Эксперт» знакомит аудиторию с широким спектром деловой информации, помогая российскому бизнесу ориентироваться в мире современной экономики, российской и международной политики и во всех сферах общественной жизни.