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ЗАО "ЗЭТО" вошло в рейтинг ТОП-300 компаний реального сектора экономики Севера-Запада

ЗАО ЗЭТО вошло в рейтинг ТОП-300 компаний реального сектора экономики Севера-Запада

18 июня 2021, 16:00
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Новости компании

Аналитический центр журнала «Эксперт Северо-Запад» подготовил исследование, посвященное производственным активам Северо-Западного федерального округа (СЗФО), выпустив рейтинг «300 крупнейших» компаний региона.

Всего в рейтинге оказались 8 предприятий Псковской области различных отраслей: сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение, деревообработка и ЦБП. В категорию «машиностроение» вошли всего три предприятия области, в числе которых великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО»

Согласно результатам исследования, ЗАО «ЗЭТО» заняло 160-ю строчку рейтинга ТОП-300.

Метод ранжирования рейтинга основан на объеме чистой выручки в 2020 году. Выручка по-прежнему остается драйвером экономики региона — в виде произведенной и реализованной продукции, налоговых отчислений, занятости персонала и включению в экономический цикл компаний-партнеров.

Предприятия, попавшие в этот рейтинг считаются крупнейшими компаниями СЗФО.

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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