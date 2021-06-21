Новый инвестпроект стоимостью более 300 млн рублей реализован на базе инновационного кластера «Технополис GS» в Калининградской области.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак высоко оценил новое производство и отметил важность реализации подобных инвестиционных проектов.

Запуск крупнейшего производства светодиодов в России является важным событием для развития российской радиоэлектронной промышленности. Производство 145 млн светодиодов в год с перспективой расширения до 400 млн позволит повысить конкурентоспособность данной продукции и задать новый уровень качества светодиодов. Отмечу, что светотехника – один из основных перспективных технологических рынков для отрасли, что закреплено в Стратегии развития электронной промышленности,

- сказал Василий Шпак.

Ассортимент продукции предприятия включает светодиоды в трех основных типах корпусов: светодиоды типов 2835 PLCC, 3030 EMC и 5050 EMC, которые в совокупности сейчас составляют более 90% российского рынка светотехники. Первой запущена линия по производству светодиодов в корпусе 2835. До конца июня 2021 года завершатся пусконаладочные работы и стартует производство продукции в корпусах 3030 и 5050.

Напомним, что в январе 2021 года было получено заключение Минпромторга России о подтверждении производства модельного ряда светодиодов на территории Российской Федерации. Изделия внесены в Реестр российской промышленной продукции.

Открытие линии по крупносерийному производству светодиодов, самого технологически передового в своём сегменте - это новый успешный шаг инвестиционно-промышленного холдинга GS Group в развитии своего бизнеса и весомый инвестиционный вклад в экономику Калининградской области. Для нас особенно важно, что такой проект реализуется на востоке региона, создавая рабочие места и обеспечивая стабильное будущее наших малых городов,

— отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Технополис GS» является первым в России частным инновационным кластером и занимает площадь в 230 гектаров. На территории кластера находятся 5 интегрированных предприятий, общие мощности которых позволяют выпускать до 20 млн микросхем и до 20 млн радиоэлектронных изделий различного назначения в год. Кроме того, кластер оказывает позитивное влияние на развитие города Гусев благодаря созданию новых рабочих мест и инвестициям в местную экономику.

«Технополис GS» создавался на основе идеи, что в России нужно и возможно разрабатывать современные технологии и производить высококачественную отечественную электронику и микроэлектронику на уровне мировых аналогов. Мы очень рады, что сегодня этот курс активно поддерживается государством на всех уровнях. Технологический задел, созданный предприятиями кластера за более чем 10-летнюю историю, техническая оснащенность и уникальные компетенции работающих здесь специалистов позволяют GS Group в сжатые сроки и с сравнительно небольшими инвестициями запускать новые масштабные производственные проекты. GS Group планирует расширять ассортимент компонентов для светотехнической отрасли и стать ведущим поставщиком такой продукции в России. Ряд проектов уже в работе,

— заявил президент холдинга GS Group Андрей Ткаченко.