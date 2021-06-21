Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие в Ассамблее СИГРЭ

Уважаемые члены РНК СИГРЭ!

Сообщаем, что в июне 2021 года Центральный офис СИГРЭ проводит Очередную и Внеочередную Ассамблеи СИГРЭ, проходящие путем заочного голосования.

В повестку Ассамблей включены следующие вопросы:

Очередная Ассамблея:

Утверждение финансовой отчетности СИГРЭ за 2020 год. Утверждение отчета о деятельности СИГРЭ за 2020 год.

Внеочередная Ассамблея:

Внесение изменений в Устав СИГРЭ (статья №4). Внесение изменений в Устав СИГРЭ (статья №11).

Письма с данными для доступа к личному кабинету участника Ассамблеи и электронным бюллетеням были направлены Центральным офисом всем членам СИГРЭ (тема письма: E-Convocation to CIGRE Ordinary and Extraordinary General Assemblies - June 2021).

Материалы Ассамблей доступны для ознакомления и скачивания по ссылке (необходима авторизация в личном кабинете голосования по вопросам повестки Ассамблеи).

Электронные бюллетени для голосования принимаются до 18:00 (мск) 30 июня 2021 года.

Просим всех представителей России реализовать право по участию голосовании по вопросам заседания высшего органа управления Ассоциацией.