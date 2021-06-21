Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие в Ассамблее СИГРЭ

По версии НП "Подольсккабель" причиной
повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал
21 июня 2021, 08:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
Уважаемые члены РНК СИГРЭ!
Сообщаем, что в июне 2021 года Центральный офис СИГРЭ проводит Очередную и Внеочередную Ассамблеи СИГРЭ, проходящие путем заочного голосования.
В повестку Ассамблей включены следующие вопросы:
Очередная Ассамблея:
Внеочередная Ассамблея:
Письма с данными для доступа к личному кабинету участника Ассамблеи и электронным бюллетеням были направлены Центральным офисом всем членам СИГРЭ (тема письма: E-Convocation to CIGRE Ordinary and Extraordinary General Assemblies - June 2021).
Материалы Ассамблей доступны для ознакомления и скачивания по ссылке (необходима авторизация в личном кабинете голосования по вопросам повестки Ассамблеи).
Электронные бюллетени для голосования принимаются до 18:00 (мск) 30 июня 2021 года.
Просим всех представителей России реализовать право по участию голосовании по вопросам заседания высшего органа управления Ассоциацией.
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