 
Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие в Ассамблее СИГРЭ

Приглашаем членов РНК СИГРЭ принять участие в Ассамблее СИГРЭ

21 июня 2021, 08:59
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
71

Уважаемые члены РНК СИГРЭ!

Сообщаем, что в июне 2021 года Центральный офис СИГРЭ проводит Очередную и Внеочередную Ассамблеи СИГРЭ, проходящие путем заочного голосования.

В повестку Ассамблей включены следующие вопросы:

Очередная Ассамблея:

  1. Утверждение финансовой отчетности СИГРЭ за 2020 год.
  2. Утверждение отчета о деятельности СИГРЭ за 2020 год.

Внеочередная Ассамблея:

  1. Внесение изменений в Устав СИГРЭ (статья №4).
  2. Внесение изменений в Устав СИГРЭ (статья №11).

Письма с данными для доступа к личному кабинету участника Ассамблеи и электронным бюллетеням были направлены Центральным офисом всем членам СИГРЭ (тема письма: E-Convocation to CIGRE Ordinary and Extraordinary General Assemblies - June 2021).

Материалы Ассамблей доступны для ознакомления и скачивания по ссылке (необходима авторизация в личном кабинете голосования по вопросам повестки Ассамблеи).

Электронные бюллетени для голосования принимаются до 18:00 (мск) 30 июня 2021 года.

Просим всех представителей России реализовать право по участию голосовании по вопросам заседания высшего органа управления Ассоциацией.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: РНК СИГРЭ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
18.06.2021
"ESG-скачок": российский бизнес представил на ПМЭФ новый экологичный дресс-код
Проведение внеочередного Общего собрания (ХIХ-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ - об установлении членских взно... 17.06.2021
Проведение внеочередного Общего собрания (ХIХ-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ - об установлении членских взно...
Доступен выпуск журнала CIGRE Science & Engineering за июнь 2021 года 16.06.2021
Доступен выпуск журнала CIGRE Science & Engineering за июнь 2021 года
НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает на вебинар по ИТ для цифровой электроэнергетики 15.06.2021
НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает на вебинар по ИТ для цифровой электроэнергетики
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно