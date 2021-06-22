Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером. Основными вопросами встречи стали федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и реализация федеральных программ в регионе.

На сегодня в Оренбуржье строится 187 многоквартирных домов общей площадью 653,3 тыс. кв. м. В рамках программы «Стимул» в 2021 г. запланировано строительство автомобильных дорог и реконструкция водовода в Оренбурге. По проекту «Чистая вода» запланирована реализация 6 объектов водоснабжения в Оренбурге и Бузулукском районе. За период 2019 по 2021 в рамках действующих программ по переселению граждан из аварийного жилья было расселено более 25 тысяч кв. м. жилья, переселен 1910 человек.

По программе «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год запланировано благоустройство 58 территорий. На всех объектах уже начались работы. В областном центре благоустраиваются три масштабные территории: озелененная территория по ул. Березка, восточная часть набережной реки Урал от пешеходного моста до улицы Красная площадь и парк на улице Илекской. Продолжаются работы по обновлению дворовых площадок: только в Оренбурге благоустроим за этот год еще семь дворов.

На набережной Оренбурга идет подготовка к укреплению берега. Территорию планируется озеленить – всего здесь появятся более 150 новых деревьев, прогулочные зоны, экологические тропы, места для пикников и прогулок. Возле улицы Красная площадь обновят детскую площадку. Общая площадь благоустраиваемой территории в 2021 году составит более 325 тысяч квадратных метров. Работы должны быть закончены до 1 ноября 2021 года.

В парке «Березка» уже к концу года должны появиться пешеходные и велодорожки, освещение и видеонаблюдение. Причем тропинки для пешеходов будут выполнены из натуральных материалов – дерева и камня.

На улице Илекской в Южном строят парк, в котором пешеходные и велосипедные дорожки в сумме будут протяженностью более 1,5 километра, спортивные зоны с тренажерами, баскетбольные площадки и площадки для воркаута, скейтпарка. Для оренбуржцев от 3 до 12 лет в парке появится детская площадка с современными горками, качелями и песочницами. Также в парке высадят более 300 деревьев и кустарников. Для удобства горожан установят скамейки, уличные светильники и урны.