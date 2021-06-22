Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти пошел навстречу новому конкурсному управляющему «Севкабеля» и закрыл спор об истребовании документации завода-банкрота. Таким образом, из дела исчезает одно из оснований для привлечения бывших топ-менеджеров предприятия к субсидиарной ответственности, но окончательные выводы делать пока рано, считают юристы.



Разворот на 180 градусов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 17 июня вынес определение о прекращении производства по обособленному спору, касающемуся вопроса истребования «бухгалтерской и иной документации должника», который рассматривается в рамках дела о банкротстве ООО «Производственная компания «Севкабель». Соответствующее ходатайство подал конкурсный управляющий ПК «Севкабель» Кирилл Пестряков, утвержденный в этой должности судом в апреле 2021 года.

С иском об истребовании документов в суд обратилась бывшая конкурсная управляющая «Севкабеля» Елена Савчук. Кирилл Пестряков же, вступив в должность, «сделал вывод», что бывший топ-менеджмент всю документацию передал, и принял решение отказаться от соответствующего иска, поданного его предшественницей. Суд первой инстанции с ним согласился, несмотря на возражения кредиторов и самой Елены Савчук. Она объяснила, что в ее адрес действительно было направлено большое количество документов, более 100 коробок, но работа по их описи и переупаковке на данный момент не завершена, и что именно содержится в этих документах, пока точно не ясно. В такой ситуации отказ от иска, по мнению кредиторов, нарушает их права.

«Вновь назначенный арбитражный управляющий является правопреемником предыдущего и вправе отказаться от поданного его предшественником заявления», — пояснила руководитель практики антикризисного управления и банкротства «Дювернуа Лигал» Карина Епифанцева. Она подчеркнула, что на практике такие ситуации довольно распространены. «Так происходит, в частности, когда документы и материальные ценности передаются уже после подачи соответствующего заявления. Также новый арбитражный управляющий мог посчитать поданное его предшественником заявление необоснованным и в связи с этим заявить отказ», — рассуждает Карина Епифанцева.

Длинная цепочка

Между тем прекращение производства по «делу об истребовании документов» имеет большое значение для бывшего топ-менеджмента «Севкабеля», в частности для бывших генеральных директоров компании Сергея Ярмилко и Зелимхана Хаптукаева и экс-председателя совета директоров и соучредителя УК «Политбюро» Александра Вознесенского.

Кредиторы «Севкабеля» — банк «Траст», ООО «Верста» и ООО «Импегната» — пытаются привлечь топ-менеджеров кабельного предприятия к субсидиарной ответственности как раз на основании того, что они не отдают нужные конкурсному управляющему документы. Рассмотрение соответствующего иска было приостановлено арбитражем еще в феврале 2021 года с формулировкой «до рассмотрения дела... об истребовании документации и материальных ценностей и вступления в законную силу соответствующего судебного акта». Одновременно суд в марте 2021 года наложил арест на счета топ-менеджеров и УК «Политбюро» в пределах 2,269 млрд рублей — именно столько кредиторы хотят взыскать с каждого контролировавшего завод лица.

По мнению юристов, теперь вся эта цепочка должна развернуться в другую сторону. «После вступления в законную силу определения о прекращении производства по заявлению об истребовании документов и имущества суд должен будет возобновить производство по заявлению о привлечении УК «Политбюро» и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности», — говорит руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. По его словам, поскольку единственным основанием для этого являлась непередача документов и имущества, суд должен будет отказать в привлечении к субсидиарной ответственности.

«После вступления соответствующего определения в силу суд должен будет отменить обеспечительные меры. Кроме того, до наступления этих событий обеспечительные меры могут быть отменены по заявлениям привлекаемых к ответственности лиц», — поясняет Сергей Бакешин.

Однако помимо конкурсного управляющего право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности есть у конкурсных кредиторов.

«Предполагая реализацию сценария, при котором новый конкурсный управляющий откажется от заявления о привлечении к субсидиарной ответственности экс-руководителей «Севкабеля», банк «Траст» 11 июня обратился в суд с самостоятельным заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности», — говорит партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Это заявление пока к производству судом не принято.

Вы чьих будете?

В такой ситуации, отмечают юристы, принципиальной будет позиция Арбитражного суда Северо-Западного округа по поводу субординации требований банка «Траст» и смены конкурсного управляющего. «От этого во многом будет зависеть дальнейший ход всей процедуры по делу о банкротстве», — уверен Сергей Учитель.

13-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ПАО «Сбербанк» и УК «Политбюро» и субординировал требования банка «Траст» в размере 2,269 млрд рублей 16 апреля этого года. Кроме того, произошла замена конкурсного управляющего. Тогда 13-й арбитраж согласился с позицией подателей жалобы о том, что пролонгация кредитного договора, выданного «Трастом» «Росскату» (на тот момент собственнику «Севкабеля»), поручительство по которому подвело петербургский кабельный завод под банкротство, является предоставлением компенсационного финансирования находящейся в состоянии имущественного кризиса организации.

«Кассационная жалоба «Траста» на это решение будет рассматриваться 28 июня, но на данный момент банк «фактически утратил контроль над процедурой банкротства», — отмечает Сергей Бакешин. «Новый конкурсный управляющий уже подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности менеджеров, связанных с банком «Траст», и, возможно, не будет активно поддерживать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности предыдущей управленческой команды или даже откажется от этого заявления», — считает Сергей Бакешин. «Отказ нового конкурсного управляющего от заявления о привлечении экс-топ-менеджеров «Севкабеля» к субсидиарной ответственности вероятен», — согласен Сергей Учитель. Такая практика у Арбитражного суда Северо-Западного округа есть, отмечает он. «В целом процессуальное поведение нового конкурсного управляющего позволяет предположить, что он каким-то образом аффилирован с прежним топ-менеджментом «Севкабеля» — УК «Политбюро» и другими», — считает Сергей Бакешин. Он указывает, что на эту аффилированность ссылается и банк «Траст» «в своих процессуальных позициях».

Сергей Учитель отмечает, что мотивировка определения по «делу об истребовании» 17 июня «не выглядит убедительной». Суд первой инстанции «фактически указал, что вопрос об аффилированности нового конкурсного управляющего и одного из ответчиков (бывшей управляющей компании ООО «УК «Политбюро» — Прим. «НП») еще будет предметом рассмотрения в суде кассационной инстанции».

Действительно, в тексте определения есть ссылка на письменные объяснения Елены Савчук, где говорится, что «принятие отказа от иска нарушит права кредиторов, так как Кирилл Пестряков фактически аффилирован с бывшей управляющей компанией ООО «УК «Политбюро». Об этом, по мнению Елены Савчук, говорит то, что г-н Пестряков «состоит в одной саморегулируемой организации (СОАУ «Континент») с Полуяновым, представляющим интересы ответчиков ООО «УК «Политбюро» и Зелимхана Хаптукаева в настоящем обособленном споре».

Между тем, по мнению Карины Епифанцевой, из позиции нового конкурсного управляющего по «делу об истребовании» нельзя делать однозначные выводы о его аффилированности: «Передача документов — вещь объективная, а не оценочная». Она отмечает, что «иногда управляющие «высасывают из пальца» то, что им якобы что-то не передано, например когда база 1С не открывается на их программном обеспечении».

«В таких ситуациях надо вести конструктивный диалог, а не привлекать к субсидиарной ответственности, и злоупотребления управляющих в этой части суды пресекают», — говорит Карина Епифанцева.

Отдать нельзя взять

Владелец УК «Политбюро» и бывший гендиректор ПК «Севкабель» Сергей Ярмилко рассказывает, что передать документацию конкурсному управляющему компании Елене Савчук было сложно. Она, по словам экс-топ-менеджера, «убегала от гендиректора УК «Политбюро» Зелимхана Хаптукаева, который пытался передать ей хозяйственную документацию «Севкабеля».

«Был даже такой эпизод: как-то она пришла на Кожевенную (завод «Севкабель» располагался на Кожевенной линии, 39. — Прим. «НП») в сопровождении своего юриста, стояла на проходной, и наш директор, увидев ее в окно своего кабинета, позвонил ей на трубку. И смотрел в окно, как она, увидев, кто звонит, передала трубку юристу, и тот ответил, что ее нет», — вспоминает Сергей Ярмилко. «Таким образом она, очевидно, хотела создать видимость неисполнения нами обязанности по передаче ей документов, чтобы подать иск об истребовании их у нас и на основании этого иска подать заявление о привлечении нас к субсидиарной ответственности», — полагает он.

В итоге Сергею Ярмилко и его коллегам «пришлось самим звать нотариуса, описывать все 120 коробок документации и отправлять Савчук по почте». «Когда мы это сделали и представили суду нотариально заверенные описи отправлений, производство по заявлению о субсидиарке было приостановлено. А затем суд и вовсе субординировал банк «Траст» в реестре кредиторов и отстранил Савчук от управления. Новый управляющий, выяснив, что все документы переданы, отказался от претензий к нам», — говорит Сергей Ярмилко.

По мнению Сергея Учителя, в ближайшее время перед судом первой инстанции будет поставлен вопрос об объединении всех трех заявлений о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в одно производство.

ООО «Производственная компания «Севкабель» признано банкротом по иску банка «Траст» в конце ноября 2020 года. Тогда же в отношении компании по упрощенной схеме открыта процедура конкурсного производства. Причиной гибели старейшего кабельного завода России стали долги его владельца, самарской группы «Росскат», перед Сбербанком и банком «Траст» на общую сумму 5,5 млрд рублей — петербургское предприятие выступало по ним поручителем. Сам «Росскат» также проходит процедуру банкротства.

УК «Политбюро», созданное Александром Вознесенским и Сергеем Ярмилко в 2014 году, встало у руля «Севкабеля» в июле 2017 года. Эту компанию в качестве управляющей пригласила группа «Росскат», ставшая собственником 100% долей ООО «ПК «Севкабель». За несколько недель до подачи банкротного иска к ПК «Севкабель» Сергей Ярмилко уступил пост генерального директора УК «Политбюро» Зелимхану Хаптукаеву, а Александр Вознесенский, по данным СПАРК, в это же время вышел из состава учредителей УК.

С 9 октября 2020 года единственным владельцем управляющей компании оставался господин Ярмилко. 27 ноября УК передала свои управленческие функции конкурсному управляющему ПК «Севкабель» Елене Савчук.