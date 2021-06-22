 
Инновации (разработки)

"Россети ФСК ЕЭС" начала внедрение автономных ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности подстанций

Россети ФСК ЕЭС начала внедрение автономных ВИЭ-генераторов для повышения энергоэффективности подстанций

22 июня 2021, 12:00
Рубрика: Инновации
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
187

Пилотный проект реализован на подстанции 500 кВ «Астрахань» мощностью 501 МВА – основном центре питания Астраханской области, который обеспечивает электроснабжением районы с общим населением 320 тыс. человек. На объекте установлены солнечные и ветрогенераторы, а также литий-ионные аккумуляторы, которые позволяют использовать накопленную энергию в темное время суток. Ожидаемый эффект – экономия до 90 тыс. кВт ч электроэнергии в год.

Инновационную систему разработал Научно-технический центр «Россети ФСК ЕЭС». Это один из элементов корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция».

Комплекс включает в себя три блока солнечных панелей (135 фотоэлектрических модулей) и ветрогенерирующую установку общей мощностью 56,3 кВт. Два комплекта солнечных панелей размещены на специальных трекерах, которые в течение дня меняют положение для повышения производительности.

К категории собственных нужд подстанций относится, например, охлаждение силовых трансформаторов, освещение и вентиляция помещений, обогрев отдельных категорий оборудования.

Опытно-промышленная эксплуатация продлится до конца 2021 года. По итогам будет рассмотрена возможность тиражирования полученного опыта. 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
22.06.2021
"Росэлектроника" представит новейшую аппаратуру связи для флота на МВМС-2021
На Белорецком металлургическом комбинате сегодня запустили новое производство 21.06.2021
На Белорецком металлургическом комбинате сегодня запустили новое производство
Крыловский центр разрабатывает систему электродвижения для атомного ледокола 21.06.2021
Крыловский центр разрабатывает систему электродвижения для атомного ледокола "Лидер"
Точный контроль качества непосредственно на экструзионной линии – новое измерительное устройство для... 18.06.2021
Точный контроль качества непосредственно на экструзионной линии – новое измерительное устройство для...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно