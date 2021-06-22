RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ,
22 июня 2021, 12:00
Рубрика: Инновации
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Пилотный проект реализован на подстанции 500 кВ «Астрахань» мощностью 501 МВА – основном центре питания Астраханской области, который обеспечивает электроснабжением районы с общим населением 320 тыс. человек. На объекте установлены солнечные и ветрогенераторы, а также литий-ионные аккумуляторы, которые позволяют использовать накопленную энергию в темное время суток. Ожидаемый эффект – экономия до 90 тыс. кВт ч электроэнергии в год.
Инновационную систему разработал Научно-технический центр «Россети ФСК ЕЭС». Это один из элементов корпоративного проекта «Энергоэффективная подстанция».
Комплекс включает в себя три блока солнечных панелей (135 фотоэлектрических модулей) и ветрогенерирующую установку общей мощностью 56,3 кВт. Два комплекта солнечных панелей размещены на специальных трекерах, которые в течение дня меняют положение для повышения производительности.
К категории собственных нужд подстанций относится, например, охлаждение силовых трансформаторов, освещение и вентиляция помещений, обогрев отдельных категорий оборудования.
Опытно-промышленная эксплуатация продлится до конца 2021 года. По итогам будет рассмотрена возможность тиражирования полученного опыта.
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