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RusCable Insider #225 - Xinming на обложке. Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение

RusCable Insider #225 - Xinming на обложке. Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение

22 июня 2021, 12:12
Рубрика: Новости портала
Метки: Insider, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Xinming, АЭК, STEP
Отрасль: Кабельная промышленность Электротехника 
Источник: RusCable.Ru

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Все самые интересные важные и актуальные новости прошедшей недели мы собрали в новом 225 выпуске RusCable Insider, листайте виртуальные страницы журнала!

На обложке выпуска производитель кабельного оборудования Xinming.

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №225 от 22 июня 2021 года

Центральной темой номера стало продолжение истории проверок АЭК на НП “Подольсккабель”. В редакцию RusCable попали итоги внутреннего расследования предприятия. В чем причина повышенного дымообразования образцов кабеля? Читайте в материале на 5-6 страницах выпуска. 

“Кабельный рынок ждут большие перемены”. Александр Гусев побеседовал с Иваном Лобановым, коммерческим директором компании STEP, о том что сегодня происходит на рынке КПП и в каком направлении должна развиваться российская кабельная промышленность. Читайте интервью на 13-14 страницах Insider. 

Уже постоянная рубрика "Персональная колонка президента АЭК М. Третьякова" на 11-12 страницах выпуска.

Что ещё интересного в RusCable Insider?

Elektroportal рассказывает о недавнем выпуске самой быстрой Tesla и о новом продукте ДКС – солнечных инверторах EOS. А также, надувной жилет, новинки от Metabo, робот-червяк, нейрозарождение, кораблиные перья, ЗЭТО, SME, Legrand, ABB и все самые интересные события в дайджесте новостей из мира электротехники.

Читайте актуальные материалы в свежем выпуске журнала RusCable Insider и будете в курсе главных новостей отрасли.

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