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Siemens Energy построит в Германии дистанционно управляемую газотурбинную электростанцию

Siemens Energy построит в Германии дистанционно управляемую газотурбинную электростанцию

22 июня 2021, 17:48
Рубрика: За рубежом
Метки: ГЕРМАНИЯ, Siemens
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Немецкая энергетическая компания LEAG заключила контракт с компанией Siemens Energy на реализацию проекта строительства газотурбинной электростанции (ГТЭС) на территории бывшей военной авиабазы в г. Лайпхайм, в федеральной земле Бавария.

ГТЭС Лапхайм не будет участвовать в электроэнергетическом рынке, а будет использоваться системным оператором Германии Amprion в качестве поставщика маневренных резервов мощности в целях обеспечения устойчивости энергосистемы в аварийных ситуациях. ГТЭС способна обеспечить выдачу 300 МВт мощности в течение 30 мин.

Управление ГТЭС будет осуществляться дистанционно из Центра удаленной поддержки эксплуатации и технического обслуживания Siemens Energy (Remote O&M Support Center, ROMSC), прошедшего сертификацию по стандарту ISO 270015. Центр расположен в Эрлангене, в Баварии. Дистанционное управление обеспечит возможность привлечения минимального количества технического персонала для работы на энергообъекте. В компании сообщили, что в дневную смену на ГТЭС будет задействовано всего 2 человека.

Для оптимизации взаимодействия с ROMSC на территории бывшей военной авиабазы в Лайпхайме будет установлено специальное электросетевое оборудование (special grid-related equipment), а работники, осуществляющие техническое обслуживание ГТЭС Лайпхайм, будут обеспечены соответствующей экипировкой, включающей нашлемные видеокамеры и микрофоны, а также гарнитуру для взаимодействия с ROMSC через защищенное интернет-соединение. Дополнительную поддержку обеспечит современное программное обеспечение, использующее функции распознавания речи, искусственного интеллекта и дополненной реальности.

По условиям контракта Siemens Energy будет осуществлять строительство «под ключ», а также эксплуатацию и техническое обслуживание ГТЭС. Помимо этого, Siemens Energy обеспечит поставку газовой турбины SGT5-4000F, генератора SGen2000P и системы управления SPPA-T3000. Компания также поставит систему охлаждения поступающего воздуха и впрыска полностью опресненной воды для газовой турбины. По словам исполнительного вице-президента по генерации Siemens Energy Карима Амина, строительство ГТЭС Лайпхайм является важным звеном в цепочке мероприятий, реализуемых в рамках энергетического перехода, и обеспечит вклад в повышение надежности энергоснабжения потребителей в Германии. Возможность полностью дистанционного управления энергообъектом является уникальной и определяет существенный этап в цифровизации энергетической отрасти.

Информационно-аналитический ресурс Power Engineering

* ISO/IEC 27001 — международный стандарт по информационной безопасности, разработанный совместно Международной организацией по стандартизации и Международной электротехнической комиссией. Подготовлен к выпуску подкомитетом SC27 Объединенного технического комитета JTC 1. Стандарт содержит требования в области информационной безопасности для создания, развития и поддержания Системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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