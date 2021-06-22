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ЗАО "ЗЭТО" принимает участие в строительстве особой экономической зоны в Нижегородской области

ЗАО ЗЭТО принимает участие в строительстве особой экономической зоны в Нижегородской области

22 июня 2021, 09:12
Рубрика: Компании
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 
Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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Новости компании

В Нижегородской области дан старт созданию особой экономической зоны ОЭЗ «Кулибин» - территории с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для российских и иностранных инвесторов.

16 июня ЗАО «ЗЭТО» посетили руководители компании, управляющей данным крупным проектом АО «Корпорация развития Нижегородской области».

Специалисты провели рабочее совещание с руководством ЗАО «ЗЭТО» о ходе развития ОЭЗ «Кулибин» и о планируемой мощности для резидентов, обсудили планируемый проект и тип подстанции. В завершение встречи для гостей была проведена ознакомительная экскурсия по заводу.

Создание особой экономической зоны в Нижегородской области повысит уровень социально-экономического развития области за счет привлечения в регион российских и иностранных инвестиций, формирования положительного инвестиционного имиджа, содействия реализации инвестиционных проектов на территории региона.

Добавим, что ЗАО «ЗЭТО» не впервые устанавливает подстанции для таких масштабных проектов, в числе которых подстанции для ОЭЗ «Моглино», ОЭЗ «Иннополис», ОЭЗ «Алабуга».

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Источник: ЗАО "ЗЭТО"

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