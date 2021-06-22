Регион одним из первых запускает программу социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации с бесплатным проведением газа до границ участков, подчеркнул вице-премьер.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак и губернатор Московской области Андрей Воробьёв провели совещание по газификации региона с участием представителей газораспределительных компаний и профильных ФОИВ. Как отметил вице-премьер, Московская область одной из первых начинает работу по новой модели газификации, в рамках которой предусмотрено бесплатное подведение природного газа до границ участков потребителей. Александр Новак напомнил, что газификация регионов была ускорена согласно поручениям Президента России Владимира Путина в части её поэтапного завершения к 2024 году и 2030 году, а также проведения догазификации до конца 2022 года.

Московская область уже достигла значительных успехов – текущий уровень доступности природного газа составляет 96%, продолжил вице-премьер.

«Принятая программа газификации действует до 2030 года и позволит полностью обеспечить газификацию области, подключить около 300 тысяч человек. Тем не менее задача, которую поставил Президент, более масштабна – завершить догазификацию до конца 2022 года, обеспечить подключение газа без средств населения. В Московской области единым оператором газоснабжения будет Мособлгаз», – сообщил Александр Новак.

Благодаря нововведениям, в частности подписанным Президентом и вступающим в силу с 22 июня поправкам в ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», а также утверждённому Правительством плану («дорожной карте») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации, для населения в значительной степени облегчается процесс подключения к инфраструктуре.

Так, на примере Московской области, общий срок от заявки до подведения газопровода до границ участка сокращается в два раза. Кроме того, при проведении газификации с заявителем будет заключён единый договор на бесплатное доведение газопровода до границ участка, а также предложен вариант проведения газопровода непосредственно до газопринимающего оборудования заявителя с возможностью получения рассрочки на оплату работ.

Московская область станет хорошим примером для других регионов в части исполнения поставленных Президентом задач по завершению газификации, подчеркнул вице-премьер.

Александр Новак и Андрей Воробьёв также посетили новый пункт социальной газификации и ввели в эксплуатацию газораспределительную станцию «Жуково». Новая ГРС позволит подключить ещё 30 тысяч жителей Подмосковья в трёх городских округах – Раменском, Бронницах и Жуковском, это порядка 200 газифицированных населённых пунктов, подчеркнул Александр Новак.