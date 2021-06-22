Единый институт развития - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики присвоил статус резидента территории опережающего развития «Камчатка» компании «КРОКУС КОНСТРАКШН». В условиях преференциального режима инвестор выполнит строительство объектов нового аэровокзального комплекса для другого резидента ТОР - АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)». Работы планируется завершить в 2023 году.

«В рамках реализации проекта предусмотрено строительство здания аэровокзала с входной группой контроля общей площадью более 45 тысяч квадратных метров, административного здания и здания государственных контрольных органов, а также будут возведены необходимые инженерные сооружения. В настоящее время на площадке идут работы нулевого цикла, в том числе земляные, мобилизуется персонал. Всего на строительстве с учетом привлечения субподрядных предприятий будет задействовано более 800 человек и большое количество строительной техники: подъёмные краны, бетононасосы, экскаваторы, бульдозеры, автотранспорт», - сообщил президент Crocus Group Араз Агаларов.

Инвестором проекта выступает АО УК «Аэропорты Регионов» - ведущая российская компания, специализирующаяся на развитии аэропортов и комплексном управлении ими. Здание нового пассажирского терминала внутренних и международных рейсов станет крупнейшим объектом аэропортового комплекса. В его состав также войдет 4-звездочная гостиница на 120 номеров. На первом этапе терминал будет оснащен 4 телетрапами, в последующем их число может быть увеличено до 8. Пропускная способность нового терминала составит 1,5 млн пассажиров в год.

«Технологические и конструктивные решения здания будут реализованы в сложных климатических и сейсмических условиях Камчатки, где возможны землетрясения до 9-10 баллов. Сrocus Group имеет все необходимые компетенции для успешной реализации данного проекта. За нашими плечами много масштабных проектов по возведению транспортной, гражданской и спортивной инфраструктуры федерального значения, в том числе Дальневосточный федеральный университет на острове Русский, спортивные стадионы к Чемпионату миру по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону. Сейчас ведем строительство первого этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный в Амурской области», - отметил Араз Агаларов.

По словам генерального директора Корпорации развития Камчатки Константина Коротова, возводимый пассажирский терминал обладает уникальной для России архитектурой — своей формой здание напоминает кальдеру вулкана. Модернизация аэропорта является важнейшим фактором социально-экономического развития региона и необходимым условием для роста потока туристов на полуостров. Его сдача в 2023 году позволит увеличить количество гостей, посещающих Камчатку, до 800 тыс. человек в год. Новый терминал позволит не только увеличить пропускную способность аэропорта, но и повысить до современных международных стандартов качество обслуживания пассажиров, усилить меры транспортной безопасности.

«В рамках заключенного соглашения Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики обеспечит АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» электроэнергией, газом, водой, отведением хозяйственно-бытовых стоков, а также обеспечит подключение к сетям связи. Инфраструктура является необходимым условием для реализации проекта», - заметил директор управляющей компании ТОР «Камчатка» (дочернее общество Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики) Артем Фирстов.

По соглашению с КРДВ компания «КРОКУС КОНСТРАКШН» направит инвестиции на создание модульного штаба строительства и закупку необходимой техники. На новом предприятии создадут 143 рабочих места. Инвестор планирует пользоваться полным набором налоговых и таможенных льгот, административных преференций, которые предоставляет бизнесу режим ТОР.

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики совместно с Минвостокразвития и региональными властями под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева участвует в формировании условий для создания единой дальневосточной авиакомпании. Мерами государственной поддержки, которые дает режим территории опережающего развития, при строительстве новых терминалов пользуются аэропорты на Камчатке и Сахалине, в эксплуатацию уже введен пассажирский терминал в Хабаровске. Помимо повышения пассажиропотока в регионе новые проекты позволяют создать сотни новых рабочих мест и привлечь значительный объем инвестиций», - сообщил и.о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов.

Помимо строительства объектов нового аэровокзального комплекса резидент выполнит достройку Камчатской краевой больницы. Объект социальной инфраструктуры должен быть достроен к 2023 году. Уже проведено обследование существующих конструкций, ведется переброска строительной техники и привлечение трудовых ресурсов. До конца июня компания развернет строительный городок.

На ТОР «Камчатка» работают 115 резидентов. Инвесторы реализуют проекты с общим объемом заявленных вложений более 166 млрд рублей. Планируется создание 10,6 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили 18,4 млрд рублей и создали более 5 400 рабочих мест. Введено в работу 20 предприятий.