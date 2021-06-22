Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии ищет подрядчика, который построит объекты транспортной и инженерной инфраструктуры Дукка-Пхия-Кислые Источники (4-ая очередь). Об этом сообщается в матераиалах сайта госзакупок.

Источник финансирования — республиканский бюджет. Начальная цена контракта составляет 923 млн рублей. Срок окончания работ — 31 декабря 2024 года. Заявки на открытый конкурс принимаются до 13 июля 2021 года.

По информации на сайте Ростендера, тендер на четвертую очередь строительства дороги «Дукка-Пхия-Кислые Источники», ведущей от курорта Архыз к строящемуся всесезонному туристско-рекреационному кластеру «Пхия-Кислые источники» в КЧР объявили в ноябре 2020 года.

Сообщалось, что четвертая очередь создания дороги обойдется в 957,9 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета. Предстоит построить 21,28 км дороги (ее общая протяженность — около 40 км). Строительство будет вестись в Урупском районе, на территории Пхиинского участкового лесничества. Подрядчик должен будет устроить насыпь, положить дорожное полотно и возвести мост, смонтировать очистные сооружения и систему водоотвода. Согласно данным на сайте госзакупок, определение поставщика было отменено.

Также было сказано, что в КЧР реализуется инвестиционный проект строительства курортно-туристской инфраструктуры на территории всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники». За счет частных инвестиций предусмотрено создание санаторно-курортного комплекса на 1,3тыс. номеров и реабилитационного центра на 200 мест. На средства федерального и республиканского бюджетов проводится строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе дороги «Дукка-Пхия-Кислые источники».

Как сообщал РБК Кавказ, в Карачаево-Черкесии создают всесезонный туристско-рекреационный кластер «Пхия-Кислые источники».

«В рамках проекта «Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия-Кислые источники» мы уже строим дорогу, которая соединит курорт «Архыз» и поселок Пхия напрямую и обеспечит круглогодичную загрузку гостиничных емкостей в Архызе. Также в планах — строительство объектов курортно-туристической инфраструктуры: реабилитационный центр, гостиницы, комплекс таунхаусов и др.», — писал глава республики Рашид Темрезов в своем Instagram.

«Интерфакс» со ссылкой на правительство КЧР сообщал, что предполагаемый объем инвестиций в проекты в рамках туркластера составляет более 1,5 млрд рублей.