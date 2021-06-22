В период 1-2 июня 2021 проведены 28-е совещание руководителей рабочих групп по разработке стандартов при техническом комитете ТК-9 МЭК и 33-я встреча представителей национальных комитетов при председателе ТК-9 в онлайн формате, в которых приняли участие представители евроазиатского международного сообщества в области железнодорожного электрифицированного транспорта.

С результатами о разработке стандарта «Медные и медесодержащие несущие тросы для контактных сетей железных дорог», выступил представитель Московского Энергетического Института Василий Курьянов. В текущем году завершена работа над версией стандарта в формате CDV и стандарт направлен для рассмотрения и голосования странам участникам ТК-9 МЭК.

Комитетом согласован ход выполнения работ и в 3-4 кварталах 2021 года запланировано несколько онлайн встреч внутри рабочей группы 63190 для продолжения работы на основе полученных рекомендаций по результатам рассмотрения странами участниками ТК-9 и подготовке финальной версии стандарта. Напомним, что разработка стандарта инициирована компанией ООО «Энергосервис» и её руководителем Виктором Фокиным еще в 2015 году на заседании генеральной ассамблеи МЭК проходившей в г. Минск, Белоруссия.

Итогами весенних встреч так же стало утверждение дат и мест проведения совещаний на 2021-2023 годы. Проведение пленарного заседания ТК-9 запланировано на 26 - 29 октября 2021 года в Корее. Проведение совещания руководителей рабочих групп в 2021 году утверждено 18-19 мая в г. Эрланген, Германия. Проведение пленарного заседания ТК-9 в 2022 году с 25 по 28 октября 2022 года в г. Сочи, Россия. Проведение совещания руководителей рабочих групп утверждено в г. Санкт Петербурге, Россия в период 24-25 мая 2023 года (при условии снятия ограничений связанных с COVID-19).

Источник: ООО «Энергосервис»