 
Модернизация

"Россети Сибирь" перешли на новый этап внедрения системы инновационного менеджмента

Россети Сибирь перешли на новый этап внедрения системы инновационного менеджмента

22 июня 2021, 11:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 3 мин
206

Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин утвердил Заявление о политике и целях в области инновационного менеджмента.

Компания «Россети Сибирь» одна из первых в группе компаний «Россети» начала внедрение системы инновационного менеджмента – глобальной системы управления развитием для повышения производственной эффективности. Это уже пятая система менеджмента, которая внедряется в «Россети Сибирь» наряду с действующими системами менеджмента качества, охраны труда, защиты окружающей среды и экономии энергоресурсов.

Целью политики в области инновационного менеджмента «Россети Сибирь» является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.
В числе основополагающих принципов – соблюдение законодательства; максимальное раскрытие информации; обеспечение реализации полного цикла инновационной деятельности с использованием корпоративных принципов управления; разработка, апробация, серийное внедрение инновационного оборудования и технологии.

«Наши обязательства распространяются на всю деятельность компании и включены в систему деловых отношений с партнерами. Политика в области инновационного менеджмента признается и принимается каждым сотрудником «Россети Сибирь», то есть в процесс внедрения новых решений и прорывных технологий вовлечены все. Система инновационного менеджмента сформирует единый контур управления, обеспечит построение оргструктуры управления инновациями, позволит использовать их во всех процессах компании и создаст условия для опережающего развития электросетевого комплекса. Мы приводим наши бизнес-процессы к утвержденным стандартам, выстраиваем работу по лучшим мировым практикам», - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Среди ожидаемых плюсов – повышение эффективности затрат на реализацию инновационных проектов, ускорение разработки высокоэффективных технологий и их тиражирование на объектах электросетевого комплекса, а также повышение качества результатов от реализованных инновационных проектов.

Полностью завершится процесс внедрения новой системы во все бизнес-процессы «Россети Сибирь» в октябре 2021 года. Получить сертификат соответствия национальным стандартам в области инновационного менеджмента специалисты энергокомпании планируют к концу года.

 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети Сибирь

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
22.06.2021
"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией новый микрорайон в пригороде столицы КЧР
22.06.2021
"Россети Северо-Запад" готовы построить электросетевую инфраструктуру для туристического кластера "В...
22.06.2021
"Россети ФСК ЕЭС" завершила модернизацию одной из ключевых питающих подстанций Тверской области
АО 21.06.2021
АО "Мособлэнерго" отремонтирует кабельные линии и подстанцию в красногорской Опалихе

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно