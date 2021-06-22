Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин утвердил Заявление о политике и целях в области инновационного менеджмента.

Компания «Россети Сибирь» одна из первых в группе компаний «Россети» начала внедрение системы инновационного менеджмента – глобальной системы управления развитием для повышения производственной эффективности. Это уже пятая система менеджмента, которая внедряется в «Россети Сибирь» наряду с действующими системами менеджмента качества, охраны труда, защиты окружающей среды и экономии энергоресурсов.

Целью политики в области инновационного менеджмента «Россети Сибирь» является переход к электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости и клиентоориентированности.

В числе основополагающих принципов – соблюдение законодательства; максимальное раскрытие информации; обеспечение реализации полного цикла инновационной деятельности с использованием корпоративных принципов управления; разработка, апробация, серийное внедрение инновационного оборудования и технологии.

«Наши обязательства распространяются на всю деятельность компании и включены в систему деловых отношений с партнерами. Политика в области инновационного менеджмента признается и принимается каждым сотрудником «Россети Сибирь», то есть в процесс внедрения новых решений и прорывных технологий вовлечены все. Система инновационного менеджмента сформирует единый контур управления, обеспечит построение оргструктуры управления инновациями, позволит использовать их во всех процессах компании и создаст условия для опережающего развития электросетевого комплекса. Мы приводим наши бизнес-процессы к утвержденным стандартам, выстраиваем работу по лучшим мировым практикам», - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Среди ожидаемых плюсов – повышение эффективности затрат на реализацию инновационных проектов, ускорение разработки высокоэффективных технологий и их тиражирование на объектах электросетевого комплекса, а также повышение качества результатов от реализованных инновационных проектов.

Полностью завершится процесс внедрения новой системы во все бизнес-процессы «Россети Сибирь» в октябре 2021 года. Получить сертификат соответствия национальным стандартам в области инновационного менеджмента специалисты энергокомпании планируют к концу года.