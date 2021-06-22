Региональное объединение работодателей Алтайского края Союз промышленников принял в свои ряды филиал компании «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго». Такое социальное партнерство – эффективный формат взаимодействия предприятий, органов власти и общественно-политических организаций.

— Деятельность Алтайского отделения Союза промышленников России заключается в консолидации усилий промышленников и предпринимателей региона для улучшения деловой среды, поддержания баланса интересов общества, власти и бизнеса, - поясняет исполнительный директор Союза промышленников Алтая Виктор Мещеряков. – Безусловно, факт вступления в наши ряды крупнейшей электросетевой компании региона Алтайского филиала «Россети Сибирь» - это положительный момент. Уверен, что наше сотрудничество станет более активным и будет иметь только положительные результаты.

Союз промышленников – это значимая и эффективно действующая организация. Он ведет постоянную практическую работу. Итогом становятся решения, которые принимаются на региональном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса. Для энергетиков такое партнерство полезно тем, что появилась дополнительная возможность решения вопросов по повышению эффективности электроснабжения территории. Например, таких как: консолидация электросетевых активов, наличие неиспользованной мощности, технологическое присоединение к сетям отдельных категорий потребителей, взаимодействие энергокомпаний и многих других.

Союз промышленников Алтайского края (СПА), Алтайское отделение Российского Союза промышленников и предпринимателей, создан в 1997 году. Объединяет более 130 предприятий и организаций различных форм собственности. Деятельность СПА направлена на продвижение интересов промышленности – реального сектора экономики.