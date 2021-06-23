АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнеромаш) принимает участие в десятом Международном военно-морском салоне - 2021. Мероприятие проходит с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

Организатором МВМС выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Его участниками являются 285 компаний из 28 стран мира.

Конгрессно-выставочная и деловая программы МВМС-2021 разместились на площадке МКВЦ «Экспофорум». Там развернулась масштабная экспозиция, на которой показаны новейшие образцы вооружения и военно-морской техники, современные технологии и передовые достижения в науке и инженерии.

В рамках выставочной экспозиции ОКБМ демонстрирует разработки предприятия в области транспортабельных энергоблоков с ядерными энергетическими установками для решения задач развития Арктической зоны России.

Реакторная установка плавучего и наземного размещения КЛТ-40С предназначена для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС). Основная задача ПАТЭС – надежное и круглогодичное тепло- и энергообеспечение удаленных районов Арктики и Дальнего Востока. Принципиально новый проект установки РИТМ-200М разработан для оптимизированного плавучего энергоблока (ОПЭБ). Такой мобильный энергоблок способен производить электроэнергию или обеспечивать комбинированное производство электроэнергии и тепла для бытовых и промышленных потребителей.

Среди инновационных разработок предприятия – ядерно-энергетическая установка «Айсберг» для подводно-подледных энергетических комплексов, предназначенных для энергоснабжения буровых и добывающих комплексов, а также реакторная установка нового поколения с увеличенным ресурсом наземного и плавучего размещения АБВ-6Э.

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет более 50 проектно-конструкторских, инжиниринговых, производственных и сервисных предприятий на территории России и за рубежом.

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тыс. человек.