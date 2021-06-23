Энергетики Якутскэнерго продолжают плановую ремонтную кампанию

Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжают ремонтную кампанию на объектах электросетевого хозяйства в Мегино-Кангаласском улусе. Всего предстоит протянуть более 22 км современного самонесущего изолированного провода (СИП) и произвести установку 577 опор линий электропередачи.

Для увеличения надёжности электроснабжения населённых пунктов Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского районов энергетики заменили 18 П-образных деревянных опор на высоковольтной кабельной линии «Майя – Чурапча».

Большой объём работ выполнен и на сетях классом напряжения 35 кВ: «Майя – Бедиме» и «Майя – Бютейдях» с отпайками, персонал Майинского РЭС заменил 21 П-образную опору. Благодаря проведенному ремонту были значительно повышены надежность и качество электроснабжения потребителей сразу 17-ти сел Мегино-Кангаласского улуса: Хоробут, Суола (Мельжехси), Сымах, Табага, Елечей, Бютейдях, Суола (Морук), Хочо Телиги, Даркылах, Бырама, Бедиме, Тюнгюлю, Норагана, Тарат, Тумул, Балыктах. Кроме того, благодаря проведённым работам, электроснабжение стало надёжней и у потребителей из сел Эмиссы, Алтанцы и Сатагай Амгинского улуса.

Во втором квартале 2021 года будет завершена замена трех анкерных опор линий 35 кВ «Нижний Бестях – Хаптагай» и «Борогонцы – Тюнгюлю». Это положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей сразу из трёх улусов Якутии – Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Усть-Алданского районов.