Энергетики Якутскэнерго продолжают плановую ремонтную кампанию

По версии НП "Подольсккабель" причиной
повышенного дымообразования продукции стал полимерный материал
23 июня 2021, 09:12
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО, РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика
Работники Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) продолжают ремонтную кампанию на объектах электросетевого хозяйства в Мегино-Кангаласском улусе. Всего предстоит протянуть более 22 км современного самонесущего изолированного провода (СИП) и произвести установку 577 опор линий электропередачи.
Для увеличения надёжности электроснабжения населённых пунктов Мегино-Кангаласского, Чурапчинского, Таттинского, Томпонского, Амгинского и Усть-Майского районов энергетики заменили 18 П-образных деревянных опор на высоковольтной кабельной линии «Майя – Чурапча».
Большой объём работ выполнен и на сетях классом напряжения 35 кВ: «Майя – Бедиме» и «Майя – Бютейдях» с отпайками, персонал Майинского РЭС заменил 21 П-образную опору. Благодаря проведенному ремонту были значительно повышены надежность и качество электроснабжения потребителей сразу 17-ти сел Мегино-Кангаласского улуса: Хоробут, Суола (Мельжехси), Сымах, Табага, Елечей, Бютейдях, Суола (Морук), Хочо Телиги, Даркылах, Бырама, Бедиме, Тюнгюлю, Норагана, Тарат, Тумул, Балыктах. Кроме того, благодаря проведённым работам, электроснабжение стало надёжней и у потребителей из сел Эмиссы, Алтанцы и Сатагай Амгинского улуса.
Во втором квартале 2021 года будет завершена замена трех анкерных опор линий 35 кВ «Нижний Бестях – Хаптагай» и «Борогонцы – Тюнгюлю». Это положительно скажется на качестве электроснабжения потребителей сразу из трёх улусов Якутии – Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Усть-Алданского районов.
«В этом году наш персонал продолжит масштабные работы по замене устаревшего неизолированного провода марки АС на СИП в распределительных сетях сел Майя, Нижний Бестях и Тарат. В общей сложности по этим населённым пунктам предстоит протянуть более 22 км современного СИП и произвести установку 577 опор линий электропередачи. Якутскэнерго планомерно ведет работу по модернизации сетевого хозяйства для комфорта и благополучия потребителей Якутии», - рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter