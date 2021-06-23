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Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" намерен реализовать инвестпроект в несколько миллиардов рублей

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» намерен реализовать инвестпроект в несколько миллиардов рублей для расширения своего производства и рассматривает для размещения нового комплекса особую экономическую зону «Орел» (ОЭЗ ППТ «Орел») в Мценском районе

21 июня 2021 г тему подробно обсудили руководители Корпорации развития Орловской области Николай Шин и завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» Сергей Кутенев, а также исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Максим Петров. Переговоры проходили на территории Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».

Как отметил Сергей Кутенев, этот проект имеет большое стратегическое значение и для Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», и для промышленности региона в целом. Планируемый производственный комплекс будет включать в себя конвейерные цеха, где будет производиться электротехническая продукция. Он выразил уверенность в том, что эта продукция будет востребована как в регионе, так и за его пределами:

 «Усовершенствование логистики и конвейерной сборки позволят сделать низкой себестоимость продукции и этим обеспечить рентабельность и конкурентность на рынке. Что касается создания рабочих мест, то их, по нашим расчетам, может быть введено около трехсот. Мы намерены сотрудничать по этому вопросу с опорным вузом, потому что проект предусматривает привлечение новых специалистов. В основном, конечно, это будут жители Мценска, где очень кстати есть филиал ОГУ. Технические и промышленные специалисты будут из Мценска. Поскольку новое производство предусматривает обработку металла, нам очень нужны будут металлурги. А Мценск, мы знаем, город с традиционно развитой металлургической промышленностью. И там есть династии металлургов. Это, на самом, деле очень ценные и редкие специалисты».

Николай Шин рассказал Сергею Кутеневу о преимуществах ОЭЗ для строительства нового завода:

«Самое главное при реализации такого инвестпроекта, как ваш – это доступность всей инфраструктуры, земельной, транспортной, энергетической. Мы в настоящее время обсуждаем с ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго» перспективу создания в ОЭЗ нового энергоцентра в 40-60 мегаватт. В ближайшее время добавится резерв газа в 20 тыс. кубов. Также важно, заходя в ОЭЗ, учесть финансово-экономические преимущества. Например, у нас предусмотрены таможенные льготы, в зависимости от того, что используется в производстве. Так, если используется импортное оборудование, то это избавит от таможенных пошлин. Как показывает практика, преференция при реализации проекта дает экономию в размере 18 процентов. То есть НДС – это уже однозначно ваша экономия. Если мы говорим о том, что у вас будет экспортоориентированный товар, то это упрощенная таможенная процедура - таможенный пост непосредственно на территории ОЭЗ».

Сергей Кутенев, подводя итог встречи, отметил:

«Эта встреча оказалась очень информативной, показала, что инвестиционный потенциал Орловской области огромен и убедила, что можно и нужно начинать работать в этом направлении».

 

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Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

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