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23 июня 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, БОГУЧАНСКАЯ ГЭС
Отрасль: Электроэнергетика
Сотрудники Богучанской ГЭС и представители компании-изготовителя ООО «Силовые машины-Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» завершили работы по монтажу и испытаниям новых резервных трансформаторов двух типов.
Транспортная операция по доставке тяжеловесных и крупногабаритных устройств была выполнена в 2020 году. В первом полугодии 2021 года специалисты завершили сборку на монтажной площадке машинного зала Богучанской ГЭС двух блочных силовых трансформаторов и автотрансформатора.
Наличие резервных трансформаторов позволит значительно сократить сроки проведения ремонтно-восстановительных работ в случае повреждения основных трансформаторов станции, а также повысить надежность системы снабжения электроэнергией потребителей Красноярского края.
После завершения серии испытаний трансформаторы переместили на специально подготовленную площадку между причалом тяжеловесных грузов и зданием служебно-производственного корпуса Богучанской ГЭС. В случае необходимости они готовы к использованию в любой момент.
Всего на станцию за прошедшие годы были поставлены 9 блочных силовых трансформаторов разных марок, 6 автотрансформаторов и 4 трансформатора собственных нужд. Все оборудование изготовлено с учетом климатических особенностей региона, обеспечивающих надежную работу при низких температурах.
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