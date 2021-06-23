В рамках реализации Программы комплексной модернизации РусГидро на Новосибирской ГЭС завершено техническое перевооружение трансформаторов собственных нужд (ТСН).

Реализованный проект позволяет повысить надежность схемы питания собственных нужд станции и сократить потребление электроэнергии на собственные нужды на 0,56 млн. кВт*ч в год.

Всего на Новосибирской ГЭС три трансформатора собственных нужд (ТСН1, ТСН2, ТСН0). Введенные в эксплуатацию в 1957 году, они выработали нормативный срок службы и требовали замены. К работам приступили в сентябре 2020 года. ТСН1 и ТСН2 введены в работу в ноябре и декабре 2020 года соответственно, ТСН0 - в июне 2021 года.

Новые трансформаторы имеют улучшенные энергетические показатели и рассчитаны на период эксплуатации, составляющий не менее 30 лет. Оснащение устройством регулирования напряжения под нагрузкой (в автоматическом, ручном и дистанционном режимах) дает возможность изменять величины напряжения на шинах собственных нужд станции с главного щита управления.

Важное преимущество новых трансформаторов ТСН1, ТСН2 в том, что они сухого исполнения (безмасляные), а объем используемого масла в новом ТСН0 снижен на 1,5 тонны.

«Уменьшение количества эксплуатируемого маслонаполненного оборудования позволило нам снизить общий объем используемого трансформаторного масла на 11,5 тонн и, как следствие, еще больше повысить экологическую безопасность», - отметил заместитель главного инженера по технической части филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» Александр Горевой.

* РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 124 гидротурбины, 107 генераторов, 79 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 452,5 МВт.