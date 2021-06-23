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Новая разработка компании Corning – оптическое волокно Corning SMF-28® Contour

Новая разработка компании Corning – оптическое волокно Corning SMF-28® Contour

23 июня 2021, 09:36
Рубрика: Инновации
Метки: Corning
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Corning Incorporated представила свою последнюю инновацию, оптическое волокно типа Corning SMF-28® Contour, которое поможет операторам телекоммуникационных сетей справляться с неуклонно растущим числом подключаемых к сетям 5G устройств и использовать достижения в области «облачных» вычислений.

Сети работают, когда минимизированы ошибки во время монтажа и прокладки оптических кабелей и когда существующая инфраструктура используется эффективно во время модернизации. Компания Corning разработала волокно SMF-28 Contour для удовлетворения этих требований. Этот инновационный продукт позволит потребителям беспроблемно и эффективно модернизировать оптическую инфраструктуру, обеспечивая возможность экономически целесообразного развёртывания сетей, готовых к будущим обновлениям. Новое волокно обладает следующими преимуществами:

  • Исключительно высокий уровень гибкости позволяет снизить влияние ошибок при прокладке и монтаже, оптимизировать расстояния до труднодоступных районов и прокладку в местах развёртывания сетей 5G с высокой плотностью кабельных каналов. Волокно SMF-28 Contour, соответствующее ITU-T G.657.A2, обладает в 10 раз большей способностью к макроизгибам, чем волокна G.652.D, и в семь раз превышает стойкость к макроизгибам волокон G.657.A1. В результате возможна плотная прокладка оптических кабелей с большим числом волокон, необходимых для удовлетворения спросов на будущие сети с высокой пропускной способностью.

  • Полная совместимость с имеющимися сетями при обеспечении защиты от потерь при изгибах может означать до 50% более быструю прокладку и монтаж благодаря минимизации работ по устранению потерь в точках сращивания. Другие волокна типа G.657.A2 также обеспечивают защиту от потерь при изгибах, но с отклонениями, уменьшенным диаметром модового поля. Волокно SMF-28 Contour не приводит к ухудшению эксплуатационных характеристик, обеспечивая такую же защиту от потерь при изгибах, как и при использовании волокон G.657.A2, и соответствующий 9,2-мкм диаметр модового поля в одном и том же продукте.

  • Широкий спектр и передача с самыми низкими потерями на всех длинах волн позволяют создавать системы передачи сегодняшнего и завтрашнего поколения. Во-первых, волокно SMF-28 Contour со сверхнизким уровнем затухания позволяет на 10% увеличить расстояние безрегенераторной передачи во всех сетях и на 20% расширить зону покрытия. Во-вторых, защита от потерь при изгибах волокна SMF-28 Contour даёт возможность удвоить охват сети в новых системах FTTH (волокно в дом), работающих в длинноволновой области спектра. Оба эти преимущества обеспечивают возможность большего количества зон абонентского доступа к сетям FTTH и увеличения потенциала получения дохода.

Волокно SMF-28 Contour доступно в стандартной 242-мкм конфигурации и уменьшенной 190-мкм конфигурации. Конструкции с меньшим диаметром очень важны, поскольку при том, что спрос на широкополосные системы вырос, пространство, доступное для сетевых инфраструктур, не увеличилось. Вариант 190-мкм волокна типа SMF-28 Contour даёт возможность максимально использовать существующие инфраструктуры, прокладывая оптические кабели малого диаметра с высоким числом волокон.

По словам д-ра Бернарда Дойча (Bernhard Deutsch), вице-президента и генерального директора компании Corning Optical Fibre and Cable, революционное оптическое волокно SMF-28 Contour является ещё одним примером способности компании Corning решать сложные проблемы отрасли. Операторы сегодня стремятся как можно эффективнее развёртывать сети, готовые к будущим обновлениям, часто в местах плотной прокладки кабелей, и этот новый продукт способен удовлетворить эти потребности. Через пятьдесят лет после того, как специалисты компании Corning изобрели первое оптическое волокно с низкими потерями, компания гордится тем, что помогает приближать новую эру роста отрасли и трансформации сетей.

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Источник: RusCable.Ru

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