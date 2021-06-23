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Новые резиденты ОЭЗ "Калуга" инвестируют в производство двух заводов 570 млн рублей

Новые резиденты ОЭЗ Калуга инвестируют в производство двух заводов 570 млн рублей

23 июня 2021, 10:36
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ КАЛУГА
Отрасль: Строительство 
Источник: ТАСС

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Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Калуга" одобрил проекты еще двух резидентов с объемом инвестиций 570 млн рублей, среди которых строительство кондитерской фабрики и завода по производству упаковочной пленки. Об этом сообщил вице-губернатор Калужской области, министр экономического развития региона Владимир Попов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"Две новых заявки от инвесторов были одобрены сегодня на заседании экспертного совета. Статус резидента ОЭЗ "Калуга" получили кондитерская фабрика "Вкуспром" и завод по производству упаковочных материалов из полиэтилена "Полимер Групп-Калуга". Суммарный объем инвестиций по двум проектам составит более 570 млн рублей", - сообщил Попов.

Как уточнили ТАСС в Агентстве регионального развития Калужской области (АРРКО), на кондитерской фабрике планируется производство твердых карамельных конфет методом отлива в тефлоновые формы. Для реализации проекта выбрана боровская площадка ОЭЗ "Калуга", планируемый объем инвестиций в проект составит 393 млн рублей, там будет создано 48 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию намерены в 2022 году.

"Полимер Групп-Калуга" построит завод по производству укрывной и агрострейч-пленки на людиновской площадке ОЭЗ "Калуга", объем инвестиций в проект составит 180 млн рублей, будет создано 111 рабочих мест. "Объем создаваемого производства составит до 3% рынка агрострэйч-пленки, производимой в России. Проект учитывает запросы компаний-партнеров, его реализация позволит полностью покрыть их потребность в данной продукции", - сообщили в АРРКО.

ОЭЗ "Калуга" представляет собой две расположенные в разных частях области площадки - в Людиновском и Боровском районах. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.

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Источник: ТАСС

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