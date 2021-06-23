По оперативным данным АО «СО ЕЭС», по состоянию на 14:00 22 июня 2021 года в Единой энергетической системе России 22 июня зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности (максимум потребления мощности в период экстремально-высоких температур), который составил 122 684 МВт. 21–22 июня самый высокий летний показатель потребления электрической мощности достигнут в Объединенной энергетической системе Центра (ОЭС Центра) и входящих в ее состав пяти территориальных энергосистемах, а также двух территориальных энергосистемах ОЭС Средней Волги.

Новое значение максимума потребления мощности в период экстремально-высоких температур (ПЭВТ) в ЕЭС России, достигнутое в 14:00 по московскому времени при среднесуточной температуре воздуха 20,3 ºС, на 2307 МВт превысило показатель предыдущего летнего максимума, зафиксированный 21 июня 2019 года при температуре воздуха 20,5 ºС.

22 июня 2021 года при среднесуточной температуре наружного воздуха 24,7 ºС потребление мощности в ОЭС Центра достигло нового летнего максимума 30 103 МВт. Это на 1069 МВт больше предыдущего максимума, который был зафиксирован 21 июня 2019 года в 11:00 при температуре 23,5 ºС.

Превышено значения максимума потребления мощности в ПЭВТ в энергосистеме г. Москвы и Московской области. Летний максимальный уровень потребления электрической мощности зафиксирован 22 июня в 13:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 25,1 ºС. Его значение составило 13 788 МВт, что на 736 МВт выше отметки предыдущего летнего максимума потребления, достигнутого 21 июня 2019 года в 11:00 при температуре 23,8 ºС. На рост показателя повлияло увеличение потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование.

В энергосистеме Вологодской области при температуре наружного воздуха 24,9 ºС потребление мощности 21 июня достигло 1718 МВт. Предыдущий рекорд в 1668 МВт был зафиксирован 15 июля 2014 года в 10:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 22,9 °С. Его значение превышено за счет увеличения потребления ПАО «Северсталь» на 21 МВт, потерь ЕНЭС – на 17 МВт, потребления компрессорных станций ПАО «Газпром» – на 10 МВт, а также увеличения потребления на вентиляцию и кондиционирование на предприятиях и в организациях – на 10 МВт.

В Воронежской энергосистеме зафиксирован максимум потребления мощности в ПЭВТ, который составил 1557 МВт. Новое значение, достигнутое 22 июня в 13:00 при среднесуточной температуре воздуха 26,1 °С, на 23 МВт превысило показатель предыдущего летнего максимума, зафиксированного 8 июля 2020 года в 11:00 при температуре 28,0 ºС.

В энергосистеме Калужской области 22 июня при температуре наружного воздуха 23,1 ºС потребление мощности достигло 970 МВт, что на 72 МВт больше летнего максимума, достигнутого 30 мая 2019 года в 14:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 21,3 °С. На рост показателя повлияло увеличение потребления на 70 МВт на вентиляцию и кондиционирование на предприятиях и в организациях.

В Смоленской энергосистеме 21 июня зафиксирован новый летний максимальный уровень потребления электрической мощности, который составил 827 МВт. Максимум потребления мощности в ПЭВТ, достигнутый в 13:00 при среднесуточной температуре воздуха 22,7 °С, на 17 МВт превысил показатель предыдущего летнего максимума, зафиксированного 12 августа 2014 года в 15:00. Рост показателя связан с увеличением потребления мощности Смоленской АЭС на 9 МВт и ООО «Русэнергосбыт» – на 11 МВт.

22 июня в энергосистеме Республики Татарстан зафиксирован новый летний максимум потребления мощности, который составил 3846 МВт. Новое значение, достигнутое в 10:00 при среднесуточной температуре воздуха 25,1 °С, на 106 МВт превысило показатель предыдущего летнего максимума, зафиксированного 27 июля 2018 года в 14:00 при температуре 25,4 ºС.

В энергосистеме Чувашской Республики – Чувашии 22 июня при температуре наружного воздуха 26,4 ºС потребление мощности достигло 668 МВт, что на 7 МВт больше летнего максимума, достигнутого 13 июля 2012 года в 10:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха 25,8 °С.