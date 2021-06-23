IEK GROUP расширяет ассортимент светодиодных светильников ДСП 1336А IEK®. Новый светильник ДСП 1336А с цветовой температурой 5000 К удачно дополнит уже имеющуюся модель с цветовой температурой 6500 К.

Светильники ДСП 1336 А IEK® предназначены для общего и аварийно-эвакуационного освещения общественных, производственных и подсобных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги (IP65). Имеют универсальное подключение (постоянного и непостоянного действия — зависит от схемы). Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению.

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