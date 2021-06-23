Деловую программу международной выставки и форума «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» - RENWEX 2021 в ЦВК «Экспоцентр» сегодня продолжила целая серия тематических панельных дискуссий.

Дискуссии начались с пленарной сессии «Развитие ВИЭ в регионах России: экономические и технологические аспекты». Важность этой темы отметил модератор сессии – председатель правления Некоммерческого партнерства по развитию возобновляемой энергетики «Евросолар Россия» Георгий Кекелидзе. Возобновляемая энергетика, пояснил он, – это не только ДПМы (договоры о предоставлении мощности), это целый ряд социальных и технологических вопросов, вопросов инфраструктурного развития, в которых возобновляемая энергетика играет роль.

От Минпромторга России выступила Елена Дмитриева, начальник отдела развития систем накопления энергии и оборудования для возобновляемой энергетики. По ее словам, сегодня в России отрасль производства возобновляемых источников энергии развивается в более чем 30 регионах. В стране создано производство генерирующего оборудования на основе ВИЭ в объеме 1,5 ГВт в год. Представитель Минпромторга привела конкретные примеры использования ВИЭ в таких регионах, как Калмыкия, Ульяновская, Астраханская области. В частности, в Калмыкии к 2022 году будет ликвидирован дефицит собственной генерации в результате строительства ВИЭ на основе энергии ветра.

В Ульяновской области, сказала эксперт, была вовремя признана необходимость развития возобновляемой энергетики как стратегически важного направления для этого региона. Сегодня там ВИЭ используются как новая точка роста для всей экономики области. В Ульяновске построен первый ветропарк мощностью 85МВт, создан завод по производству лопастей ветроэнергетических установок. Еще один пример – Астраханская область. Регион входит в тройку лидеров по объему строительства ВИЭ – 340 МВт солнечных станций там уже построены. В ближайшее время эту величину планируется удвоить.

Выступившие на пленарной сессии первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков, директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев и другие участники особо выделили три аспекта региональной политики в области ВИЭ –розничную генерацию, микрогенерацию и изолированные системы в удаленных районах. Они также обсудили другие важные вопросы, имеющие практическое значение для регионального развития возобновляемой энергетики.

Смотреть видеотрансляцию: https://www.youtube.com/watch?v=j6p-DYl3eog

Оживленные заинтересованные обсуждения прошли на состоявшихся в этот же день других тематических сессиях. Охват актуальных отраслевых тем был весьма широк. Перспективы строительства гибридных комплексов подробно рассмотрели эксперты отрасли в ходе панельной дискуссии по развитию энергетической инфраструктуры в удаленных районах Дальнего Востока и Арктики с использованием современных технологий ВИЭ и тепловой генерации.

Состоялись также панельные дискуссии на такие темы, как: «Перспективы развития водородной энергетики в России и в мире: роль ВИЭ», «ВИЭ – энергетика будущего», «Солнечная энергетика», «Ветроэнергетика: текущий статус и новые направления».

Выставка и форум продолжают работу.