Резидентов ТОР "Хабаровск" обеспечат водой

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Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение
23 июня 2021, 15:00
Рубрика: Контракты
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство водопровода для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения резидентов площадки «Ракитное». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
На территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы региона ускоренными темпами. ТОР состоит из четырех промышленных площадок. Для нужд потребителей площадки «Ракитное» в рамках проекта, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы России, построят напорные сети системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Для обеспечения водой одиннадцати резидентов площадки от кольцевого водопровода, подключенного к централизованной системе водоснабжения Хабаровска, подземным способом проложат четыре участка сети водопровода в две линии общей протяженностью 5412,40 м.
Генеральный проектировщик – ООО «Автодорпроект». Застройщик - АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Ранее, в сентябре 2020 года, Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первую очередь обустройства внутриплощадочных автомобильных дорог на площадке «Ракитное».
Фото: khab-vesti.ru
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