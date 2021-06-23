Резидентов ТОР "Хабаровск" обеспечат водой

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство водопровода для хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водоснабжения резидентов площадки «Ракитное». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

На территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы региона ускоренными темпами. ТОР состоит из четырех промышленных площадок. Для нужд потребителей площадки «Ракитное» в рамках проекта, рассмотренного экспертами Главгосэкспертизы России, построят напорные сети системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.

Для обеспечения водой одиннадцати резидентов площадки от кольцевого водопровода, подключенного к централизованной системе водоснабжения Хабаровска, подземным способом проложат четыре участка сети водопровода в две линии общей протяженностью 5412,40 м.

Генеральный проектировщик – ООО «Автодорпроект». Застройщик - АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».

Ранее, в сентябре 2020 года, Главгосэкспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первую очередь обустройства внутриплощадочных автомобильных дорог на площадке «Ракитное».

Фото: khab-vesti.ru