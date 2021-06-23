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"Росэлектроника" представила на МВМС систему видеомониторинга с искусственным интеллектом для флота

Росэлектроника представила на МВМС систему видеомониторинга с искусственным интеллектом для флота

23 июня 2021, 17:12
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, МВМС-2021
Отрасль: Телекоммуникация (связь) 
Источник: Росэлектроника

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые продемонстрировал интеллектуальную систему видеомониторинга для военных кораблей. За счет применения элементов искусственного интеллекта новое решение в режиме реального времени автоматически определяет возникновение на объекте нештатных ситуаций. Новинка была представлена в рамках Международного военно-морского салона, который проходит с 23 по 27 июня 2021 в Санкт-Петербурге.

Оборудование разработано входящим в «Росэлектронику» НИИ телевидения. Решение представляет собой камерную установку для внутриобъектового видеомониторинга с поворотным управляемым устройством. Аппаратура имеет встроенный инфракрасный датчик для замера температуры объектов, находящихся в зоне видимости камеры.

В случае инцидента на монитор оператора выводится видеоизображение, на котором зона возникновения аварийной ситуации обозначается рамкой соответствующего цвета (красным цветом – огонь, желтым – дым, синим – вода). На экране также отображается служебная информация о месте возникновения инцидента – номер помещения или сектора. Аппаратура интегрируется в систему безопасности на объекте с возможностью тонкой настройки на каждую аварийную ситуацию.

«Новая система видеонаблюдения отвечает самым высоким требованиям надежности и защищенности. Технические и эксплуатационные характеристики аппаратуры позволяют использовать ее в наземной, морской и авиационной технике военного и двойного назначения, а также на промышленных объектах. К концу 2021 года мы рассчитываем начать серийное производство оборудования», - заявил главный конструктор НИИ телевидения Александр Черногубов.

Для настройки и управления работой блока видеоаналитики в устройстве используется программное обеспечение собственной разработки, реализованное на программируемых логических интегральных схемах. В системе применяется новый принцип и алгоритм многоканальной обработки изображения для анализа каждого кадра видеопотока.

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Источник: Росэлектроника

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