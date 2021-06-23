«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») обеспечила условия для электроснабжения нового цеха по производству бесшовных труб, который строит сейчас и выводит на полную мощность на Выксунском заводе Объединенная металлургическая компания (ОМК). Потребитель получил 50 МВт дополнительной мощности. В целом объем присоединения предприятия увеличился до 373,1 МВт.

Завод запитан от подстанции 500 кВ «Радуга» трансформаторной мощностью 1250 МВА, которая является основным центром питания Нижегородской энергосистемы. Для электроснабжения нового цеха подстанция и линии электропередачи потребителя подключены к существующим ячейкам открытого распределительного устройства 110 кВ.

В дальнейшем планируются расширение подстанции «Радуга» и установка дополнительного автотрансформатора на 250 МВА, что позволит повысить надежность работы и обеспечить резерв, который понадобится для электроснабжения нового литейно-прокатного комплекса предприятия.

Выксунский завод – ведущий производитель стальных труб и железнодорожных колес в России. В портфеле заказов – продукция для газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток», нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» и других крупных проектов.

Кроме того, Выксунский завод является градообразующим предприятием моногорода Выкса с населением около 53 тыс. человек. Сейчас он обеспечивает занятость 15 тыс. жителей, выход на полную мощность нового цеха позволит создать еще 1,7 тыс. рабочих мест.