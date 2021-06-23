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Дым ВХЗ. Интервью с Иваном Лобановым. Робот-червяк и нейрозарождение
23 июня 2021, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
К началу осенне-зимнего периода будет обновлено 212 высоковольтных устройств. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края и Приморья.
Разъединители устанавливаются на открытых распределительных устройствах. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования. Опорно-стержневая изоляция в составе разъединителей и шинных опор предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках.
В Амурской области на 13 подстанциях, обеспечивающих внешнее электроснабжение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, отремонтируют 110 разъединителей различного класса напряжения. В настоящее время капитальный ремонт проводится на подстанции 220 кВ «Энергия» (14 ед.).
В Хабаровском крае наибольшее число – 26 разъединителей – модернизируют на подстанции 220 кВ «Этеркан», участвующей в транзите электроэнергии потребителям территорий вдоль БАМа.
В Приморском крае отремонтируют 44 разъединителя на 11 подстанциях, в том числе основных центрах питания 220 кВ: «Уссурийск -2», «Лесозаводск», «Спасск» и «Горелое». В Еврейской автономной области разъединители обновят на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из самых мощных сетевых объектов на Дальнем Востоке.
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