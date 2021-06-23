К началу осенне-зимнего периода будет обновлено 212 высоковольтных устройств. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края и Приморья.

Разъединители устанавливаются на открытых распределительных устройствах. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования. Опорно-стержневая изоляция в составе разъединителей и шинных опор предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках.

В Амурской области на 13 подстанциях, обеспечивающих внешнее электроснабжение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, отремонтируют 110 разъединителей различного класса напряжения. В настоящее время капитальный ремонт проводится на подстанции 220 кВ «Энергия» (14 ед.).

В Хабаровском крае наибольшее число – 26 разъединителей – модернизируют на подстанции 220 кВ «Этеркан», участвующей в транзите электроэнергии потребителям территорий вдоль БАМа.

В Приморском крае отремонтируют 44 разъединителя на 11 подстанциях, в том числе основных центрах питания 220 кВ: «Уссурийск -2», «Лесозаводск», «Спасск» и «Горелое». В Еврейской автономной области разъединители обновят на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из самых мощных сетевых объектов на Дальнем Востоке.