 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" обновит разъединители на 31 подстанции Дальнего Востока

Россети ФСК ЕЭС обновит разъединители на 31 подстанции Дальнего Востока

23 июня 2021, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
146

К началу осенне-зимнего периода будет обновлено 212 высоковольтных устройств. Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского края и Приморья.

Разъединители устанавливаются на открытых распределительных устройствах. Они предназначены для создания видимого разрыва электрической цепи при проведении ремонтов и обслуживании электротехнического оборудования. Опорно-стержневая изоляция в составе разъединителей и шинных опор предназначена для изоляции и крепления токоведущих частей в электроустановках.

В Амурской области на 13 подстанциях, обеспечивающих внешнее электроснабжение Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, отремонтируют 110 разъединителей различного класса напряжения. В настоящее время капитальный ремонт проводится на подстанции 220 кВ «Энергия» (14 ед.).

В Хабаровском крае наибольшее число – 26 разъединителей – модернизируют на подстанции 220 кВ «Этеркан», участвующей в транзите электроэнергии потребителям территорий вдоль БАМа.

В Приморском крае отремонтируют 44 разъединителя на 11 подстанциях, в том числе основных центрах питания 220 кВ: «Уссурийск -2», «Лесозаводск», «Спасск» и «Горелое». В Еврейской автономной области разъединители обновят на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из самых мощных сетевых объектов на Дальнем Востоке.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Потребление мощности в ЕЭС России бьёт рекорды из-за жаркой погоды 23.06.2021
Потребление мощности в ЕЭС России бьёт рекорды из-за жаркой погоды
23.06.2021
"Нижновэнерго" ввело дополнительные энергомощности для развития Нижне-Волжской набережной
Кузбасские энергетики готовят сети Промышленновского района к зиме 23.06.2021
Кузбасские энергетики готовят сети Промышленновского района к зиме
Энергетики Якутскэнерго продолжают плановую ремонтную кампанию 23.06.2021
Энергетики Якутскэнерго продолжают плановую ремонтную кампанию
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно