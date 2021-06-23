Проекты по строительству не менее 1 млн кв. м жилья с использованием механизма "инфраструктурного меню" подготовили в Екатеринбурге, сообщили в среду в департаменте информационной политики Свердловской области.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля 2021 года сообщил о необходимости предоставить регионам инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет.

"Это отличная возможность для наращивания объемов жилищного строительства и кардинального обновления инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры. Мы сформировали портфель пилотных проектов, которые могут быть профинансированы в рамках новых инструментов поддержки", - цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который представил эти планы в ходе совещания с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко.

В департаменте уточнили, что пилотными могут стать проекты по развитию территорий четырех планировочных районов Екатеринбурга: Новокольцовского, Солнечного, ВИЗа-Правобережного и Уктуса-Левобережного. Общий потенциал ввода жилья в этих районах составляет около 1 млн кв. м.