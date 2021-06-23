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В Екатеринбурге пройдет семинар ДКС

В Екатеринбурге пройдет семинар ДКС

23 июня 2021, 14:45
Рубрика: Компании
Метки: ДКС, DKC, СЕМИНАР
Отрасль: Электротехника 
Источник: ДКС

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30 июня в г. Екатеринбург пройдет обучающий семинар на тему: "Решения для передачи и распределения электроэнергии до 6300 A. Универсальные решения для автоматизации и IT". Для многих это – долгожданная возможность лично узнать у сотрудников ДКС всю важную информацию по продуктам.

В первой части мероприятия сотрудники ДКС расскажут о таких решениях для распределения электроэнергии, как трансформаторы ДКС с литой изоляцией, системы магистральных и распределительных шинопроводов "Hercules" на токи до 6300 А, решения для систем распределения электроэнергии "RAM Power", напольные и навесные корпусные решения, система контроля микроклимата "RAM klima".

Вторая часть будет посвящена особенностям построения IT-инфраструктуры на промышленных объектах. Гости семинара узнают о структурированных кабельных системах, мини-ЦОДе 5-в-1 "NetOne", системе бесперебойного питания "RAM batt" до 1500 кВА, клеммных зажимах и новой системе маркировки, а также об особых условиях ДКС – 25-летней системной гарантии.

Семинар "Решения для передачи и распределения электроэнергии до 6300 A. Универсальные решения для автоматизации и IT" пройдет по адресу: г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 86, гостиница «Визави», конференц-зал "Монблан". Начало в 10:00, сбор гостей – в 9:30. Чтобы принять участие в мероприятии, обратитесь к региональным представителям компании ДКС в г. Екатеринбург.

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Источник: ДКС

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