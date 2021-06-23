В Китае введена в эксплуатацию ГЭС Удонгде установленной мощностью 10,2 ГВт. ГЭС построена на реке Цзиньша на юге страны и после ввода в промышленную эксплуатацию всех 12 гидроагрегатов, который запланирован на конец 2021 г., станет четвертой по установленной мощности ГЭС в Китае и седьмой – в мире.

Реализацию проекта строительства ГЭС Удонгде осуществляла китайская государственная корпорация China Three Gorges Project Corporation (CTG). Объем инвестиций в проект составил ¥120 млрд ($18,8 млрд). Строительство первого из 12 гидроагрегатов ГЭС началось в 2015 г., а в июне 2020 г. была выдана в сеть первая электроэнергия. Как ожидается, ежегодно ГЭС Удонгде будет вырабатывать 39 ТВт*ч электроэнергии и позволит сократить ежегодный объем выбросов СО2 на 30,5 млн т.

Бетонная арочная плотина ГЭС Удонгде двойной кривизны имеет высоту 270 м, высоту гребня над уровнем моря 988 м и толщину основания 51 м. По обе стороны реки размещены подземные станционные здания, в каждом из которых установлено по 6 гидроагрегатов суммарной установленной мощностью 5,1 ГВт.

Плотина ГЭС Удонгде считается является одной из самых интеллектуальных гидроплотин в мире. Плотина изготовлена из низкотемпературного цемента, что позволяет выдерживать большие перепады температур и предотвращать растрескивание. В бетонную конструкцию плотины встроены охлаждающие трубопроводы и термометры для определения температуры плотины в режиме реального времени. В конструкции плотины ГЭС также применены передовые интеллектуальные технологии автоматической регулировки потока воды в целях регулирования процесса охлаждения бетона.

Установленная мощность объектов гидрогенерации Китая в 2020 г. составила 370 ГВт, что составляет 16% от суммарной установленной мощности объектов генерации в стране. В настоящее время в Китае на стадии строительства находятся проекты сооружения гидроэнергетических объектов мощностью свыше 31 ГВт и 85 ГВт – в стадии разработки.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata