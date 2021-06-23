Дочерняя компания энергохолдинга Kalyon Group – Kalyon Enerji – ввела в эксплуатацию первую очередь солнечной электростанции (СЭС) Карапынар (Karapınar), также известной как СЭС Karapınar YEKA. СЭС Карапынар проектной мощностью 1 ГВт сооружается в провинции Конья в регионе центральная Анатолия (Турция). Kalyon Enerji реализует проект строительства СЭС Карапынар в сотрудничестве с компанией China Electronics Technology Corporation (CETC).

Объем планируемых инвестиций в проект, который реализуется в 2 этапа, превышает £ 758 млн ($1 млрд). Мощность первой очереди СЭС Карапынар, которая уже выдала в сеть первую электроэнергию, составила 271 МВт. Ожидается, что СЭС Карапынар будет полностью введена в эксплуатацию к концу 2022 г.

На СЭС Карапынар, занимающей площадь 19,2 км2, будет установлено до 3,5 млн наземных фотоэлектрических (photovoltaic, PV) солнечных модулей суммарной мощностью 1 ГВт. Поставки PV панелей осуществляет Kalyon Enerji. Также на площадке СЭС будут установлены монтажные конструкции с системой слежения и инверторы постоянного / переменного тока (DC/AC inverters). Для выдачи в сеть электроэнергии, вырабатываемой СЭС Карапынар, проектом предусмотрено строительство двух трансформаторных ПС – ПС Ешилхисар (Yeşilhisar) и ПС Карапынар (Karapınar), расположенных с северной и южной сторон, станции с фидерами на напряжение 400 кВ, 154 кВ и 33 кВ и системой автоматизации ПС на базе стандарта IEC 61850. Также предусмотрено строительство ЛЭП 400 кВ, которая будет подключена к ПС Ешилхисар, и ЛЭП 154 кВ, которая будет подключена к ПС Карапынар, установка системы сбора данных и оперативного контроля (supervisory control and data acquisition, SCADA) и прокладка кабельной сети.

Ожидается, что электроэнергии, вырабатываемой СЭС Карапынар (≈2 300 ГВт*ч в год), будет достаточно для электроснабжения порядка 2 млн турецких домохозяйств.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata