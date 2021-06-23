В Промышленновском муниципальном округе специалисты филиала «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» продолжают подготовку к предстоящей зиме.

В рамках ремонтной программы энергетики в 2021 году заменят на линиях электропередачи более 200 опор, более 11 км провода. На ремонт электросетевого оборудования энергетики направят свыше 25 млн рублей.

Наибольший объем будет выполнен в населенных пунктах Плотниково, Соревнование, Пор-Искитим. «Из этих населенных пунктов поступали обращения потребителей на перебои электроснабжения, поэтому именно в них мы работаем. Совсем недавно заменили опоры и провод на линии электропередачи напряжением 10 киловольт в Плотникове, Соревновании, Восходе. Дошла очередь до линий 0,4 кВ. Уже смонтированы опоры в Пор-Искитиме, Соревновании. На завершающей стадии монтаж опор в Плотникове. Следующим этапом в июле и августе будет монтировать самонесущий изолированный провода и менять вводы в дома на изолированные», - рассказывает начальник Промышленновского РЭС Владимир Шевченко.

В селах Байрак, Тарабарино и Труд энергетики отрегулируют провода на линиях. Это позволит снизить риск их схлестывания при повышенных ветровых нагрузках. Полностью завершены в этом году работы по замене опор и неизолированного провода на СИП на высоковольтной линии 10 кВ в селе Краснинское и деревне Прогресс. Всего заменили 217 опор и 15,2 км провода, причем опоры были вынесены из огородов и жилой застройки. Оперативно и с минимальными отключениями энергетики заменили 50 опор и 3,5 км провода линии электропередачи 10 кВ на летних выпасах крестьянского фермерского хозяйства в селе Лебеди. В планах на 2021-2022 годы - продолжить работы на этой линии и на трансформаторных подстанциях в .Лебедях и Подкопенной. Это повысит надежность электроснабжения как бытовых потребителей, так и производства.

Также в рамках годовой программы энергетики планируют провести капитальный ремонт 18 трансформаторных подстанций, расчистить от поросли и опасных деревьев 16 гектаров трассы в охранной зоне для минимизации рисков отключений из-за падений деревьев на провода.

К сожалению, по технологическим причинам невозможно ремонтировать электросетевое оборудование без ограничения электроснабжения. Руководство филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» просит жителей района учитывать информацию о плановых отключениях и к временным неудобствам отнестись с пониманием. Оперативный персонал Промышленновского РЭС (это 6 бригад в количестве 36 человек) делает все возможное, чтобы свет в домах жителей был всегда. Отметим, что все мероприятия программы сформированы с учетом «узких» мест, согласованы с руководством района. Их реализация направлена на обеспечение стабильной подачи электроэнергии населению.

По всем вопросам, касающимся подачи электроэнергии, в группе компаний «Россети» действует телефон «горячей линии» единого контакт-центра: 8-800-220-0-220. Операторы «горячей линии» «Россети Сибирь» по телефону 8-800-1000-380 также готовы проконсультировать потребителей в круглосуточном режиме.