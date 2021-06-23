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На торги выставили "дебиторку" завода "Кавказкабель" в КБР за ₽687 млн

На торги выставили дебиторку завода Кавказкабель в КБР за ₽687 млн

23 июня 2021, 15:45
Рубрика: Происшествия
Метки: БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: РБК

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Дебиторскую задолженность завода АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии выставили на торги. Об этом сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион представили шесть лотов общей стоимостью 687,7 млн рублей. В них вошли права требования на краткосрочные долговые обязательства к ООО «НКПС» (256,8 тыс. рублей), ООО «ПКФ «Морозко» (297,5 тыс. рублей), ООО ППК «Энерготранс» (418,9 тыс. рублей), ООО «ВЛПК» (87,1 млн рублей), ООО «Элита» (117,4 млн рублей) и ООО «ЮниМет» (482,2 млн рублей). Торги назначены на 4 августа 2021 года.

По данным СПАРК, АО «Кабельный завод «Кавказкабель» было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии в 1998 году. Основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования. Выручка предприятия за 2020 год составила 11,8 млн рублей. Убыток сложился в размере 77,7 млн рублей. Данных о владельцах не представлено.

Иск о банкротстве компании в 2017 году подал «СБК Уран». Размер исковых требований превышал 71 млн рублей. Предприятие было признано банкротом в ноябре 2017 года. В настоящее время оно находится в стадии ликвидации.

Как сообщал РБК Кавказ, ранее торги по продаже имущества АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

На аукцион единым лотом выставляли производственный комплекс завода. В состав лота входили здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте — производственный и хозяйственный инвентарь, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная цена лота составляла 975,8 млн рублей.

 

 

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Источник: РБК

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