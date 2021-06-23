Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО оценила исполнение ремонтной программы 2021 года компанией «Россети Тюмень». В ходе рабочей встречи в Тюмени представители надзорного ведомства одобрили промежуточные результаты: в настоящее время тюменский филиал выполнил более 45 % работ по повышению надежности электроснабжения потребителей в предстоящем осенне-зимнем периоде.

Специалисты филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети отремонтировали 68 трансформаторных подстанций и 289 км линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ. Энергетики расчистили порядка 490 гектаров охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. До наступления осенне-зимнего периода специалисты филиала отремонтируют еще 114 трансформаторных подстанций и 252 км воздушных линий электропередачи. Общий объем вложений «Россети Тюмень» в надежность распределительного комплекса Тюменской области в этом году превысит 520 миллионов рублей.

Усилия энергетиков направлены на повышение надежности электроснабжения в регионе. Так, за прошедшие 5 месяцев в зоне деятельности филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети на 12 % сократилось количество нарушений электроснабжения в сети 6 кВ и выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (SAIDI) снизилась на 39 %, а средняя частота инцидентов (SAIFI) уменьшилась на 28 %.