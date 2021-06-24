АО «Мособлэнерго» полностью завершило работы, проходившие в рамках реализации совместных с Министерством энергетики Московской области мероприятий по повышению надежности электроснабжения потребителей городского округа Орехово-Зуево. Работы начались в марте 2021 года.

Мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей выполнялись на 9 энергообъектах АО «Мособлэнерго». Силами компании на территории Орехово-Зуевского района заменено 89 опор и 3,75 км проводов линий электропередачи в Ликино-Дулево (ул. Кирова, пер. Ленинский, ул. 2-й Пятилетки), п. Губино (ул. Ленина, Железнодорожная, Карла Маркса), д. Хотеичи. Проведена расчистка 2,6 Га вдоль трассы ЛЭП в п. Тополиный, построена комплектная трансформаторная подстанция в п. Новый Снопок на ул. Садовая.

АО «Мособлэнерго» реализует мероприятия по повышению качества и надежности электроснабжения с марта 2021 года. Работы проводятся в следующих проблемных округах Подмосковья: Раменское, Домодедово, Щелково, Пушкино, Ступино, Чехов, Егорьевск, Орехово-Зуево, Истра, Люберцы, Красногорск. Мероприятия разработаны Министерством энергетики Московской области совместно с электросетевой компанией и усилены комплексными ремонтными работами, в том числе, на линиях электропередач 0,4-10 кВ и электрооборудовании в трансформаторных подстанциях.