За первые пять месяцев 2021 года в Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» 1266 специалистов компании прошли обучение по программам дополнительного образования и профессионального обучения.

На данный момент учебные программы реализуются в очном, дистанционном и смешанном форматах. Более 400 специалистов прошли электронное обучение и проверку знаний в области охраны труда.

«С каждым годом оборудование на энергообъектах модернизируется, совершенствуются технологии и методы работы, усиливается контроль безопасности и требования охраны труда. В данных обстоятельствах мы стараемся предоставить нашим сотрудникам все возможности для комфортного освоения необходимых знаний и компетенций, чтобы идти в ногу со временем», — подчеркнул начальник Учебного комплекса «Россети Ленэнерго» Виктор Катенев.

В настоящее время в компании действует свыше 50 учебных программ. Особое внимание уделяется развитию программы «Выполнение работ на ВЛИ-0,4 кВ без снятия напряжения». Навыки по производству работ без ограничения электроснабжения потребителей освоили еще 139 специалистов, а с 2019 года их количество превысило 600 человек. Применение технологии значительно сокращает сроки выполнения работ на объектах электросетевого комплекса и минимизирует неудобства для потребителей.

Высоким спросом в этом году также пользуются направления, связанные с введением в эксплуатацию высокоавтоматизиванных объектов. Для решения задачи по своевременной подготовке соответствующих кадров в Учебном комплексе создано 2 специализированных класса, а также разработаны и внедрены учебные программы: «Цифровая подстанция» (ЦПС), «Проектирование ЦПС», «Эксплуатация и обслуживание ЦПС», «Диагностика оборудования ЦПС», «Цифровой релейщик». В планах до конца 2021 года внедрить обучение по информационной безопасности и основам цифровой грамотности, AR и VR инструментам для электроэнергетики.