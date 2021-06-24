Специалисты «Россети Юг» завершают работы по технологическому присоединению Дома культуры (ДК) в станице Владимировской Ростовской области. Ввод объекта в эксплуатацию будет содействовать развитию культуры и организации досуга более 2,3 тыс. жителей самой станицы и ещё 4 хуторов Красносулинского района: Большая Федоровка, Малая Федоровка, Русско-Прохоровский, Малое Зверево.

Открытие сельского ДК намечено на четвертый квартал 2021 года. Этого события местные жители ждут с нетерпением, потому что старый Дом культуры 1874 года постройки сейчас находится в аварийном состоянии и не эксплуатируется. В новом здании ДК общей площадью 1,2 тыс. квадратных метров разместятся зрительный зал на 150 мест, библиотека с читальным залом, хореографический и вокальный классы, артистические и кружковые комнаты, осветительная, проекционная, аппаратная. Будет обеспечена доступность здания для маломобильных групп населения. Строительство Дома культуры ведется в рамках областной программы «Развитие культуры и туризма». Объем финансирования составляет около 90 млн рублей. Для технологического присоединения ДК в течении трех месяцев ростовский филиал «Россети Юг» построил более 400 метров воздушных линий (ВЛ) электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ, а также установил комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) мощностью 250 кВА. Для безопасного обустройства расширенной пешеходной зоны рядом с Домом культуры энергетики изменили трассу ВЛ 0,4 кВ, а также перенесли КТП на сто метров от него.